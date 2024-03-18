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Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты Белгорода

Путин отреагировал на предложение о присоединении Харькова к Белгородской области

18 марта 2024, 11:49
Фото: 1MI

Путин допустил создание на Украине санитарной зоны для защиты Белгорода

На пресс-конференции после победы на выборах Владимир Путин допустил создание на территории Украины «санитарной зоны» для защиты Белгорода и области от обстрелов. Ранее губернатор Вячеслав Гладков высказался о необходимости присоединить для этих целей Харьков.

Во время пресс-конференции после выборов журналист «Первого канала» Константин Панюшкин задал президенту Владимиру Путину вопрос: каким образом власти и армия планируют обезопасить жителей Белгорода и области от постоянных «варварских» обстрелов ВСУ? Вспомнил журналист и заявление Вячеслава Гладкова: «Единственный выход — Харьков присоединить к Белгородской области». Ответ Путина оказался не столь категоричным:

«Я сейчас не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять, и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму».

Президент отметил, что предполагаемую зону безопасности не смогут преодолеть украинские средства поражения, прежде всего — иностранные. Глубина зоны — «отдельный вопрос».

Напомним, что в результате последнего на момент публикации обстрела Белгорода и района погибли два человека, один из них — 17-летний парень. Из-под завалов достали маленькую девочку: её передали врачам. Под обломками могут находиться две женщины. Ещё три человека пострадали.

Два человека погибли под Белгородом из-за обстрела ВСУ
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