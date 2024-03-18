Путин отреагировал на предложение о присоединении Харькова к Белгородской области

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Во время пресс-конференции после выборов журналист «Первого канала» Константин Панюшкин задал президенту Владимиру Путину вопрос: каким образом власти и армия планируют обезопасить жителей Белгорода и области от постоянных «варварских» обстрелов ВСУ? Вспомнил журналист и заявление Вячеслава Гладкова: «Единственный выход — Харьков присоединить к Белгородской области». Ответ Путина оказался не столь категоричным:
«Я сейчас не готов говорить по поводу того, что и как мы должны присоединять, и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму».
Президент отметил, что предполагаемую зону безопасности не смогут преодолеть украинские средства поражения, прежде всего — иностранные. Глубина зоны — «отдельный вопрос».
Напомним, что в результате последнего на момент публикации обстрела Белгорода и района погибли два человека, один из них — 17-летний парень. Из-под завалов достали маленькую девочку: её передали врачам. Под обломками могут находиться две женщины. Ещё три человека пострадали.