Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:46

Published Сегодня, 06:46

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Изображение материала

Гладков: Единственный выход — Харьков присоединить к Белгородской области

29 мая 2023, 06:46
Фото: Bel.ru

Гладков назвал присоединение Харькова к Белгородской области решением от обстрелов

Белгородский губернатор назвал лучший способ решения проблем с обстрелами. Об этом глава региона рассказал в ходе прямого эфира на телеканале «Россия-24».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал лучший способ решения проблем с обстрелами региона. По его мнению, необходимо присоединить Харьков и Харьковскую область к Белгородской.

Глава региона заявил о заходе как минимум пяти диверсионно-разведывательных групп на территорию области с начала спецоперации. Как считает Гладков, решить проблемы с атаками можно присоединением сопредельного региона.

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов», — сказал губернатор во время эфира.

Женщина находилась фактически в плену: Гладков – о пострадавшей во время атаки ДРГ
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков попал под обстрел, пытаясь встретиться с жителями ШебекиноГубернатор Вячеслав Гладков проведёт прямую линию на ТВГладков назвал ночь в Белгородской области спокойной по сравнению с предыдущими
#Наталья Корявых#Губернатор#Белгородская область#Харьковская область#Вячеслав Гладков#Спецоперация#Регионы#Обстрелы#ДРГ
Подпишитесь
Белгородская область не вошла в топ-20 регионов по благосостоянию семей
Сегодня, 06:35
Село в Белгородской области атаковали с помощью беспилотника
Вчера, 11:52
На летний отдых в соседнюю область отправятся 300 детей из Шебекинского округа
Сегодня, 04:39
В приграничных муниципалитетах Белгородской области досрочно завершили учебный год
Вчера, 07:02
Строителя контузило в приграничье во время обстрела
Вчера, 17:23