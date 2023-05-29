Гладков: Единственный выход — Харьков присоединить к Белгородской области

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 06:55
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал лучший способ решения проблем с обстрелами региона. По его мнению, необходимо присоединить Харьков и Харьковскую область к Белгородской.
Глава региона заявил о заходе как минимум пяти диверсионно-разведывательных групп на территорию области с начала спецоперации. Как считает Гладков, решить проблемы с атаками можно присоединением сопредельного региона.
«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов», — сказал губернатор во время эфира.