«Зачем нам мобилизация?»: Владимир Путин заявил, что 2-й волны мобилизации не будет

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Отвечая на вопрос о второй волне мобилизации президент отметил, что во время частичной мобилизации на службу призвано около 300 тысяч человек. Он также похвалил бойцов за их выдающиеся боевые навыки, отметив, что среди мобилизованных есть 14 Героев России. Что касается новой волны мобилизации, то Владимир Путин сообщил, что её не будет, т. к. она не нужна.
«Отлично воюют ребята. 14 Героев России из числа мобилизованных. На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Ну зачем нам мобилизация?»».
Владимир Путин, президент РФ
Также сообщается, что с начала текущего года более 486 тысяч человек подписали договор с Министерством обороны РФ. Ежедневно призывниками становятся около 1,5 тысячи мужчин.
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