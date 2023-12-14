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Мобилизация

«Зачем нам мобилизация?»: Владимир Путин заявил, что 2-й волны мобилизации не будет

14 декабря 2023, 09:36
Фото: 1MI
Мобилизация

Владимир Путин рассказал, что ещё одна мобилизация не требуется

Президент РФ Владимир Путин отметил, что на данный момент нет необходимости во второй волне мобилизации, так как бойцы продемонстрировали выдающиеся боевые навыки, в их числе есть 14 Героев России; с начала года более 486 тысяч человек уже подписали договор с Министерством обороны.

Отвечая на вопрос о второй волне мобилизации президент отметил, что во время частичной мобилизации на службу призвано около 300 тысяч человек. Он также похвалил бойцов за их выдающиеся боевые навыки, отметив, что среди мобилизованных есть 14 Героев России. Что касается новой волны мобилизации, то Владимир Путин сообщил, что её не будет, т. к. она не нужна.

«Отлично воюют ребята. 14 Героев России из числа мобилизованных. На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Ну зачем нам мобилизация?»».
Владимир Путин, президент РФ

Также сообщается, что с начала текущего года более 486 тысяч человек подписали договор с Министерством обороны РФ. Ежедневно призывниками становятся около 1,5 тысячи мужчин.

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