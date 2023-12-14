«Зачем нам мобилизация?»: Владимир Путин заявил, что 2-й волны мобилизации не будет

Отвечая на вопрос о второй волне мобилизации президент отметил, что во время частичной мобилизации на службу призвано около 300 тысяч человек. Он также похвалил бойцов за их выдающиеся боевые навыки, отметив, что среди мобилизованных есть 14 Героев России. Что касается новой волны мобилизации, то Владимир Путин сообщил, что её не будет, т. к. она не нужна.