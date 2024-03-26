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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

Фото с концерта группы

Известная группа, чей концерт ранее отменили, перевела деньги на помощь белгородцам

26 марта 2024, 07:44
Фото: официальная группа ВК «Anacondaz»
Фото с концерта группы

Российская рэп-рок-группа перечислила деньги на помощь белгородцам

150 тыс. рублей пострадавшим жителям региона перевела рэп-рок-группа Anacondaz. Деньги перечислили «Святому Белогорью против детского рака».

Оказать финансовую помощь белгородцам, которые ежедневно находятся под обстрелами ВСУ, вызываются всё больше знаменитостей. На этот раз на призыв откликнулась российская рэп-рок-группа Anacondaz.

В официальном Telegram-канале группа сообщила о переводе 150 тыс. рублей в фонд «Святое Белогорье против детского рака». Группа призвала своих слушателей тоже помочь жителям Белгородской области.

Ранее стало известно о помощи других звёзд. видеоблогер Михаил Литвин предложил десяти семьям из Белгорода на неопределённый срок снять квартиры в безопасных регионах, телеведущая Алёна Водонаева помогла с жильём трём семьям, а Анна Семенович и рок-группа «Кис-Кис» пожертвовали деньги в белгородский фонд. Ранее помогли Филипп Киркоров и Ида Галич.

Сбор денег для переселения белгородцев в январе 2024 года также организовала журналистка Ксения Собчак.

Напомним, что после начала СВО летом 2022 года группа Anacondaz перенесла запланированное выступление в Белгороде на следующий год — на 5 марта 2023 года. Сделали это, по их информации, «из-за давления властей на концертные площадки и организаторов».

Кому деньги, кому — квартира: звёзды заявили о желании помочь белгородцам
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#Концерт#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Сбор средств#Знаменитости#Белгород#Anacondaz#Александра Склярова
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