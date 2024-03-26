Известная группа, чей концерт ранее отменили, перевела деньги на помощь белгородцам

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Оказать финансовую помощь белгородцам, которые ежедневно находятся под обстрелами ВСУ, вызываются всё больше знаменитостей. На этот раз на призыв откликнулась российская рэп-рок-группа Anacondaz.
В официальном Telegram-канале группа сообщила о переводе 150 тыс. рублей в фонд «Святое Белогорье против детского рака». Группа призвала своих слушателей тоже помочь жителям Белгородской области.
Ранее стало известно о помощи других звёзд. видеоблогер Михаил Литвин предложил десяти семьям из Белгорода на неопределённый срок снять квартиры в безопасных регионах, телеведущая Алёна Водонаева помогла с жильём трём семьям, а Анна Семенович и рок-группа «Кис-Кис» пожертвовали деньги в белгородский фонд. Ранее помогли Филипп Киркоров и Ида Галич.
Сбор денег для переселения белгородцев в январе 2024 года также организовала журналистка Ксения Собчак.
Напомним, что после начала СВО летом 2022 года группа Anacondaz перенесла запланированное выступление в Белгороде на следующий год — на 5 марта 2023 года. Сделали это, по их информации, «из-за давления властей на концертные площадки и организаторов».