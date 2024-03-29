Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом на Харгоре. Сообщается, что под удар попал дом на улице Щорса.
На месте сейчас находятся оперативные службы. Официальная информация о последствиях и раненных пока не поступала.
Напомним, что ранее под обстрелом оказался город Шебекино в Белгородской области. Украинский снаряд попал в гараж частного дома. Осколками повреждены забор, фасад и кровля в двух домах. Также пробит газопровод. На месте работают аварийные и оперативные службы. Их мирных жителей никто не пострадал.