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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Украинский беспилотник влетел в многоэтажку в Белгороде

Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде

29 марта 2024, 12:21
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Украинский беспилотник влетел в многоэтажку в Белгороде
Момент попадания беспилотника в дом на Харгоре публикуют в Сети. Официальная информация о последствиях и раненых пока не поступала.

Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом на Харгоре. Сообщается, что под удар попал дом на улице Щорса.

На месте сейчас находятся оперативные службы. Официальная информация о последствиях и раненных пока не поступала.

Напомним, что ранее под обстрелом оказался город Шебекино в Белгородской области. Украинский снаряд попал в гараж частного дома. Осколками повреждены забор, фасад и кровля в двух домах. Также пробит газопровод. На месте работают аварийные и оперативные службы. Их мирных жителей никто не пострадал.

Украинский беспилотник влетел в многоэтажку в Белгороде
Видео: Telegram-канал «БелПлюс»
Украинский снаряд попал в гараж дома белгородцев
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