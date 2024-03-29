Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде

Напомним, что ранее под обстрелом оказался город Шебекино в Белгородской области. Украинский снаряд попал в гараж частного дома. Осколками повреждены забор, фасад и кровля в двух домах. Также пробит газопровод. На месте работают аварийные и оперативные службы. Их мирных жителей никто не пострадал.