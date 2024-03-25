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Пострадавшее при обстреле жильё

«Украинцам не сдаём»: почему в регионах отказывают белгородцам в съёме жилья?

25 марта 2024, 09:56
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Пострадавшее при обстреле жильё

Уехавшие от обстрелов белгородцы столкнулись с проблемами при аренде жилья

Из-за непрекращающихся атак ВСУ некоторые белгородцы приняли решение переехать в более безопасные регионы. Однако жители столкнулись с проблемой: мало кто соглашается сдавать жильё семье из приграничной области. Причин отказа много, о некоторых белгородцы рассказали «Фонарю».

Отказывают в съёме жилья не только в других регионах, но и в более спокойных районах Белгородской области. Например, женщине с двумя детьми не стали сдавать квартиру в Губкине и Старом Осколе. Найти жильё у них получилось только благодаря друзьям.

Собственники в трубку говорят: «Ой, не, белгородцам не сдаём», «С детьми нельзя», «На месяц — маленький срок, не выгодно». Хотелось кричать: «Люди, очнитесь, это коснётся каждого». В чужом городе ты никому не нужен, поэтому многие и не уезжают.
Снежана Токарева

Ксения Ширяева с мужем, дочерью и котом планировала снять квартиру в Липецке, Старом Осколе или Воронеже. Когда они начали рассматривать варианты, оказалось, что арендодатели подняли стоимость в два раза. Например, двухкомнатная квартира стоила 45-50 тыс. рублей, не считая стоимости работы риелтора.

«Некоторые арендодатели отказывают сразу, когда слышат, что обращаются из Белгорода. Не берут с детьми или животными», — рассказала Ксения.

Собственники также отказываются сдавать жильё на короткий срок и тщательно проверяют документы приезжих белгородцев: мол, те могут оказаться диверсантами.

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Другая семья жильё так и не сняла.

Что мы поняли за эти дни? Что наши проблемы — это наши проблемы. К сожалению, приходится осознавать, что мы никому не нужны, мы сами за себя. Поддерживают нас издалека, много слов поддержки, конечно, и добрых слов. Но по факту оказывается, что мы не можем даже снять себе жильё — вот, что показала практика, поэтому нам приходится сидеть дома. Думаю, благодаря нашему сплочению мы справимся.
отметила Ксения

Карина Чурсина с дочерью поселилась в квартире в Геленджике, но собственник сдал жильё без уборки и на 10 тыс. рублей дороже первоначальной цены.

При заселении с хозяйкой квартиры были неприятные моменты. Я в конце не выдержала и сказала, что мы из Белгорода, могли бы и подобрее быть. А в ответ услышала: «И что, что из Белгорода? Вам никто ничего не должен!»
вспомнила белгородка

Но это, по словам Карины, не самое страшное. Девушку удивило отношение большинства жителей других регионов к белгородцам.

То, что говорят люди из других городов, когда узнают, что мы из Белгорода. Дословно: «Что вы там с хо*лами не поделили?», «Так Белгород — это же украинский город. Как они сами себя [обстреливают]?», «Вам никто ничем не обязан помогать», «Начали [Роскомнадзор] — теперь расхлёбывайте». «Так это же Белгород наступил на Украину». В такие моменты в своей стране чувствуешь себя чужаком.
отметила Карина

Елена Гунько же решила уехать после того, как в городе сгорели два дома, но тоже столкнулась с трудностями. Не все риелторы отвечали на звонки, а в Курской области белгородцам и вовсе сдают квартиру «только посуточно».

Другие жители рассказали о сильном повышении цен: белгородцам жильё сдают за 8 тыс. рублей, в то время как жителям других регионов — всего за 3 тыс. рублей.

«Тогда в чём заключается помощь регионов? Мы, если что, терпим за всю Россию», — возмущается женщина.

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Ещё одна жительница столкнулась с игнорированием и отказом арендодателей и риэлторов, когда те узнавали, что квартиру ищут белгородцы. «Один из арендодателей нам сказал, что не принимает у себя украинцев — похоже, люди настолько не понимают, где находится Белгород», — удивилась женщина.

Люди писали, что я всё придумываю, что не умирают у нас каждый день. Другие просили вообще перестать разводить негатив сообщениями об обстрелах, потому что якобы итак людям непросто, у кого-то брат/сват/отец на СВО, и ничего, не жалуются. Какая-то часть людей вообще сказала, что мы должны были предвидеть эту ситуацию и уехать заранее, ведь [Роскомнадзор] идёт уже больше двух лет. А теперь что нам жаловаться, сами во всём виноваты. Знакомые рассказывали, что над ними вообще смеялись, когда они дёргались от громких звуков. Вот такое сострадание от россиян.
заявила девушка
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