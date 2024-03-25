«Украинцам не сдаём»: почему в регионах отказывают белгородцам в съёме жилья?

Ещё одна жительница столкнулась с игнорированием и отказом арендодателей и риэлторов, когда те узнавали, что квартиру ищут белгородцы. «Один из арендодателей нам сказал, что не принимает у себя украинцев — похоже, люди настолько не понимают, где находится Белгород», — удивилась женщина.