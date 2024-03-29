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Владимир Соловьёв планировал объявить набор в армию для помощи Белгороду

Соловьёв: Была идея создать армию, чтобы отодвинуть ВСУ от Белгородской области

29 марта 2024, 18:30
Фото: Изображение Midjourney

Владимир Соловьёв планировал объявить набор в армию для помощи Белгороду

Журналист Владимир Соловьёв, столкнувшийся с волной непонимания от жителей Белгорода, приехал в обстреливаемый город и пообщался с мэром Валентином Демидовым. Соловьёв заявил, что хотел набрать армию для освобождения Харькова.
Сюжет
Харьков

В разговоре с Валентином Демидовым журналист Владимир Соловьёв поинтересовался, чем можно в данный момент помочь Белгороду. Мэр ответил, что желание у белгородцев одно — чтобы отодвинули линию фронта. Соловьёв заявил, что раньше уже думал в этом направлении.

«У меня была такая идея — думал запустить отдельную программу рекрутинга у нас на канале „СоловьёвLive“. Хотел сказать: „Ребята, давайте создадим армию для освобождения Харьковской области!“ Ну серьёзно! Набрать армию, чтобы сдвинуть линию соприкосновения, чтобы этот ужас прекратился», — поделился журналист.

Демидов ответил, что власти и армия и так делают всё возможное, чтобы защитить людей. В том числе помогает и территориальная самооборона: сейчас в ней по области числятся порядка 5 тыс. человек.

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#Белгородская область#Освобождение#Харьков#Армия#Белгород#ВСУ#Власти#Владимир Соловьёв#Линия фронта#Артем Черненко#Демидов#Территориальная самооборона
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