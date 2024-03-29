Соловьёв: Была идея создать армию, чтобы отодвинуть ВСУ от Белгородской области

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
В разговоре с Валентином Демидовым журналист Владимир Соловьёв поинтересовался, чем можно в данный момент помочь Белгороду. Мэр ответил, что желание у белгородцев одно — чтобы отодвинули линию фронта. Соловьёв заявил, что раньше уже думал в этом направлении.
«У меня была такая идея — думал запустить отдельную программу рекрутинга у нас на канале „СоловьёвLive“. Хотел сказать: „Ребята, давайте создадим армию для освобождения Харьковской области!“ Ну серьёзно! Набрать армию, чтобы сдвинуть линию соприкосновения, чтобы этот ужас прекратился», — поделился журналист.
Демидов ответил, что власти и армия и так делают всё возможное, чтобы защитить людей. В том числе помогает и территориальная самооборона: сейчас в ней по области числятся порядка 5 тыс. человек.