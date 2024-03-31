Ожог второй степени: стало известно о пострадавшей после обстрела Белгорода женщине

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
По предварительной информации от Вячеслава Гладкова, после обстрела Белгорода и работы ПВО пострадал один человек — женщина, в доме у которой вспыхнул пожар.
У пострадавшей ожог руки второй степени. Скорая помощь оказала всю необходимую помощь на месте. Госпитализация при этом не потребовалась.
Что касается разрушений, то в Белгороде пострадали 18 частных домов, три автомобиля и линия электроснабжения. Также есть повреждения частных домов в Белгородском районе, в частности — в Майском.