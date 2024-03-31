Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Белгороде после очередного обстрела пострадала женщина

Ожог второй степени: стало известно о пострадавшей после обстрела Белгорода женщине

31 марта 2024, 06:05
Фото: «Настоящий Гладков», Telegram

В Белгороде после очередного обстрела пострадала женщина

Губернатор Вячеслав Гладков в своих соцсетях сообщил, что после утреннего обстрела Белгорода пострадала женщина — у жительницы загоревшегося дома ожог руки.

По предварительной информации от Вячеслава Гладкова, после обстрела Белгорода и работы ПВО пострадал один человек — женщина, в доме у которой вспыхнул пожар.

У пострадавшей ожог руки второй степени. Скорая помощь оказала всю необходимую помощь на месте. Госпитализация при этом не потребовалась.

Что касается разрушений, то в Белгороде пострадали 18 частных домов, три автомобиля и линия электроснабжения. Также есть повреждения частных домов в Белгородском районе, в частности — в Майском.

«Осколок, прилёт. Вот такие пироги!» Частный дом загорелся после обстрела Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Момент очередного обстрела Белгорода попал на камеруВ Белгороде взрывы, работает ПВОНовый день тихим не вышел: мощные взрывы раздались в Белгороде
#Автомобили#Пожар#Губернатор#Скорая помощь#Ожог#Госпитализация#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Рука#Пострадавшая#Разрушения#Артем Черненко#Частные дома
Подпишитесь
В Белгороде взрывы, работает ПВО
Сегодня, 04:05
ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского ГО: повреждена линия электропередачи
Вчера, 11:27
За пределы Белгородской области выехало уже более 5 тысяч детей
Вчера, 09:25
Руководители торговых центров смогут открыть их, но есть условия
Вчера, 07:46
Wildberries закрывает часть ПВЗ в Белгороде, но есть плюсы для белгородских клиентов
Вчера, 08:15
«Должна быть справедливость». Соловьёв — о поддержке москвичей и белгородцев
29 марта, 18:50
"