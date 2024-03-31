Сгорел автомобиль, есть повреждения: ВСУ атакуют Белгородскую область беспилотниками

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Линия электропередачи повреждена в селе Долгое Валуйского горокруга из-за атаки украинского дрона-камикадзе, сообщил в час дня губернатор Гладков. Пострадавших не было. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны.
Через два часа атака беспилотникам продолжилась: в селе Цаповка Борисовского района с БПЛА сбросили на землю два взрывных устройства. Пострадавших тоже нет, но на парковке сельхозпредприятия повреждены четыре транспортных средства. Одно из и них сгорело.
Перед этим ВСУ атаковали село Богун-Городок в Борисовском районе. На населённый пункт сбросили три взрывчатки. Пострадавших нет, но повреждены кровля частного жилого домовладения и один легковой автомобиль.