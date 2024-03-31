Сгорел автомобиль, есть повреждения: ВСУ атакуют Белгородскую область беспилотниками

Через два часа атака беспилотникам продолжилась: в селе Цаповка Борисовского района с БПЛА сбросили на землю два взрывных устройства. Пострадавших тоже нет, но на парковке сельхозпредприятия повреждены четыре транспортных средства. Одно из и них сгорело.