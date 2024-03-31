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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:25

Автомобиль сгорел после атаки беспилотника в Белгородской области

Сгорел автомобиль, есть повреждения: ВСУ атакуют Белгородскую область беспилотниками

31 марта 2024, 10:23
Фото: Изображение Midjourney

Автомобиль сгорел после атаки беспилотника в Белгородской области

В селе Цаповка Борисовского района с БПЛА сбросили на землю два взрывных устройства, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Также из-за атаки украинского дрона-камикадзе повреждена линия электропередачи в селе Долгое Валуйского горокруга.
Сюжет
ВСУ

Линия электропередачи повреждена в селе Долгое Валуйского горокруга из-за атаки украинского дрона-камикадзе, сообщил в час дня губернатор Гладков. Пострадавших не было. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны.

Через два часа атака беспилотникам продолжилась: в селе Цаповка Борисовского района с БПЛА сбросили на землю два взрывных устройства. Пострадавших тоже нет, но на парковке сельхозпредприятия повреждены четыре транспортных средства. Одно из и них сгорело.

Перед этим ВСУ атаковали село Богун-Городок в Борисовском районе. На населённый пункт сбросили три взрывчатки. Пострадавших нет, но повреждены кровля частного жилого домовладения и один легковой автомобиль.

ВСУ с беспилотника сбросили взрывчатку на село в Белгородской области
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#Белгородская область#Борисовский район#Белгород#ВСУ#Линия электропередачи#Артем Черненко#БПЛА#Цаповка#Взрывные устройства#Губернатор Вячеслав Гладков
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