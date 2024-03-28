Мирный житель ранен в результате атаки беспилотника в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
С беспилотника ВСУ сбросили взрывное устройство в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. Пострадал мирный житель. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица и рук. Пострадавшего везут в областную больницу в Белгороде.
Известно, что в момент атаки мужчина был на улице. В результате взрыва повреждены хозпостройка и забор.
ВСУ ранее также атаковали Шебекино, из-за чего часть города временно осталась без света. Взрывы сегодня также звучали в Белгороде и Белгородском районе. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения в Таврово.