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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Скорая помощь

Мирный житель ранен в результате атаки беспилотника в Белгородской области

28 марта 2024, 13:58
Фото: 1MI
Скорая помощь

ВСУ атаковали беспилотником белгородскую Новую Таволжанку

Раненого везут в областную больницу в Белгороде. Известно, что в момент атаки мужчина был на улице. В результате сброса взрывного устройства есть разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

С беспилотника ВСУ сбросили взрывное устройство в Новой Таволжанке Шебекинского горокруга. Пострадал мирный житель. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица и рук. Пострадавшего везут в областную больницу в Белгороде.

Известно, что в момент атаки мужчина был на улице. В результате взрыва повреждены хозпостройка и забор.

ВСУ ранее также атаковали Шебекино, из-за чего часть города временно осталась без света. Взрывы сегодня также звучали в Белгороде и Белгородском районе. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения в Таврово.

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород выросло до двух
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