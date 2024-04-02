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Беспилотник

Беспилотник сбросил два взрывных устройства в белгородском селе: повреждены два дома

2 апреля 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Два взрывных устройства сбросил БПЛА в белгородском селе Долгое

Атаке ВСУ подвергся населённый пункт в Валуйском горокруге. Из мирных жителей никто не пострадал. Различные разрушения зафиксированы в двух частных жилых домах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

2 апреля село Долгое Валуйского горокруга подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника. С дрона сбросили два взрывных устройства. Из мирных жителей никто не пострадал.

В двух частных жилых домах выбиты окна. Также повреждён один легковой автомобиль.

На месте сейчас работают оперативные службы.

Напомним, что ранним утром в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В городе работала сирена. Звуков взрывов не было. Позже тревогу отменили.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Долгое#Валуйский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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