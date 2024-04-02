Беспилотник сбросил два взрывных устройства в белгородском селе: повреждены два дома

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
2 апреля село Долгое Валуйского горокруга подверглось атаке ВСУ с помощью беспилотника. С дрона сбросили два взрывных устройства. Из мирных жителей никто не пострадал.
В двух частных жилых домах выбиты окна. Также повреждён один легковой автомобиль.
На месте сейчас работают оперативные службы.
Напомним, что ранним утром в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. В городе работала сирена. Звуков взрывов не было. Позже тревогу отменили.