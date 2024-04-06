Кровля частного дома загорелась в белгородском приграничье после атаки БПЛА

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. По предварительным данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из мирных жителей никто не пострадал.
Населённый пункт подвергся атаке двух беспилотников, которые сбросили взрывные устройства. В результате первого сброса загорелась кровля одного частного дома. Очаг возгорания потушили своими силами. Второе устройство не сдетонировало.
На месте работают оперативные службы.
Отметим, что ВСУ также обстреляли посёлок Задорожный Краснояружского района, из-за чего без света остались жители 11 населённых пунктов, и село Вязовое. В пять часов утра под удар попали Белгород и Белгородский район. Ни в одном населённом пункте нет пострадавших.