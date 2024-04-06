Кровля частного дома загорелась в белгородском приграничье после атаки БПЛА

Отметим, что ВСУ также обстреляли посёлок Задорожный Краснояружского района, из-за чего без света остались жители 11 населённых пунктов, и село Вязовое. В пять часов утра под удар попали Белгород и Белгородский район. Ни в одном населённом пункте нет пострадавших.