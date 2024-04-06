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Беспилотники ВСУ сбросили два взрывных устройства на белгородские дома

Кровля частного дома загорелась в белгородском приграничье после атаки БПЛА

6 апреля 2024, 10:51
Фото: Bel.ru

Беспилотники ВСУ сбросили два взрывных устройства на белгородские дома

Удар ВСУ пришёлся на село в Шебекинском округе. Пострадавших нет, но повреждения зафиксировали в одном частном доме. Подробности на своей странице в соцсетях сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. По предварительным данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из мирных жителей никто не пострадал.

Населённый пункт подвергся атаке двух беспилотников, которые сбросили взрывные устройства. В результате первого сброса загорелась кровля одного частного дома. Очаг возгорания потушили своими силами. Второе устройство не сдетонировало.

На месте работают оперативные службы.

Отметим, что ВСУ также обстреляли посёлок Задорожный Краснояружского района, из-за чего без света остались жители 11 населённых пунктов, и село Вязовое. В пять часов утра под удар попали Белгород и Белгородский район. Ни в одном населённом пункте нет пострадавших.

После атаки БПЛА без света остались 11 населённых пунктов Белгородской области
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