Не только Белгород: по какому ещё населённому пункту ВСУ ударили этим утром?

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Утром 6 апреля под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.
Разрушения зафиксировали в двух частных домах: повреждения получили фасады, кровли, одна хозяйственная постройка и линия электроснабжения.
Напомним, что этим утром под огнём ВСУ также оказались Белгород и Белгородский район: система ПВО сбила над регионом десять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Никто из мирных жителей не пострадал, но повреждения зафиксировали в многоквартирных и частных домах, поликлинике и магазинах.