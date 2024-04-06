Не только Белгород: по какому ещё населённому пункту ВСУ ударили этим утром?

Напомним, что этим утром под огнём ВСУ также оказались Белгород и Белгородский район: система ПВО сбила над регионом десять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Никто из мирных жителей не пострадал, но повреждения зафиксировали в многоквартирных и частных домах, поликлинике и магазинах.