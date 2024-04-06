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Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Последствия удара по селу Вязовое

Не только Белгород: по какому ещё населённому пункту ВСУ ударили этим утром?

6 апреля 2024, 10:11
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Последствия удара по селу Вязовое

Утром ВСУ атаковали не только областной центр Белгородской области

Утром ВСУ нанесли удар по жилым домам в селе Краснояружского района. Никто из мирных жителей не пострадал, но в их домах зафиксировали различные разрушения. Подробности на своей странице в соцсетях сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Утром 6 апреля под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.

Разрушения зафиксировали в двух частных домах: повреждения получили фасады, кровли, одна хозяйственная постройка и линия электроснабжения.

Последствия удара по селу ВязовоеПоследствия удара по селу Вязовое
Последствия удара по селу ВязовоеПоследствия удара по селу Вязовое
Последствия удара по селу ВязовоеПоследствия удара по селу Вязовое
Последствия удара по селу Вязовое
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что этим утром под огнём ВСУ также оказались Белгород и Белгородский район: система ПВО сбила над регионом десять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Никто из мирных жителей не пострадал, но повреждения зафиксировали в многоквартирных и частных домах, поликлинике и магазинах.

Бассейн и детская поликлиника получили повреждения при утреннем обстреле Белгорода
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#Белгородская область#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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