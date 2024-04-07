Сразу три приграничные области объявили об угрозе атаки БПЛА

В Белгородской области опасность атаки БПЛА объявили в 15:27. В результате отражения воздушной атаки ВСУ были сбиты четыре беспилотника самолетного типа, однако осколки после уничтожения украинского дрона попали в автомобиль с мирными жителями. В общей сложности тревога продлилась около двух часов. Сообщение об отбое беспилотной опасности объявили в 17:21.