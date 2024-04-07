Сразу три приграничные области объявили об угрозе атаки БПЛА

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
В Белгородской области опасность атаки БПЛА объявили в 15:27. В результате отражения воздушной атаки ВСУ были сбиты четыре беспилотника самолетного типа, однако осколки после уничтожения украинского дрона попали в автомобиль с мирными жителями. В общей сложности тревога продлилась около двух часов. Сообщение об отбое беспилотной опасности объявили в 17:21.
В соседних Курской и Воронежской областях об угрозе атаки БПЛА сообщили губернаторы Старовойт и Гусев. В Курске сигнал опасности объявили в 15:46, а в Воронежской области — 16:33. Отбой тревоги в двух областях объявили около 17:25.