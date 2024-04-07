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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Дрон

Сразу три приграничные области объявили об угрозе атаки БПЛА

7 апреля 2024, 14:31
Фото: Изображение Midjourney
Дрон
Сегодня, 7 апреля, сразу в трёх приграничных областях объявили об угрозе атаки БПЛА. В опасности оказались Белгородская, Курская и Воронежская области.

В Белгородской области опасность атаки БПЛА объявили в 15:27. В результате отражения воздушной атаки ВСУ были сбиты четыре беспилотника самолетного типа, однако осколки после уничтожения украинского дрона попали в автомобиль с мирными жителями. В общей сложности тревога продлилась около двух часов. Сообщение об отбое беспилотной опасности объявили в 17:21.

В соседних Курской и Воронежской областях об угрозе атаки БПЛА сообщили губернаторы Старовойт и Гусев. В Курске сигнал опасности объявили в 15:46, а в Воронежской области — 16:33. Отбой тревоги в двух областях объявили около 17:25.

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#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Безопасность#Белгород#Татьяна Лукащева#Обстрелы#Обстрел ВСУ
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