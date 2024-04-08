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Беспилотник

Стало известно о последствиях массированной атаки БПЛА на Белгородскую область

8 апреля 2024, 11:01
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

За сутки ВСУ атаковали 33 населённых пункта Белгородской области

Накануне под удар ВСУ попали семь районов Белгородской области. Противник атаковал 33 населённых пункта более 60 раз. Есть пострадавшие и разрушения. Погибла девушка. Сводку опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вчерашний день, 7 апреля, в Белгородском районе прошёл крайне неспокойно: на территории муниципалитета и Белгорода трижды объявляли ракетную опасность. Работала система ПВО: в Дубовом сбили два беспилотника, над Репным и Шагаровкой — по одному БПЛА.

Обломки сбитого беспилотника в Шагаровке упали на гражданский автомобиль, внутри которого находилась семья из шести человек. Пятеро человек, включая двоих детей, получили ранения. Они уже находятся на амбулаторном лечении. Молодая девушка по имени Екатерина погибла. Семья несколько дней назад переехала в Белгород из Шебекинского округа.

Четыре украинских беспилотника также сбили над хутором Угрим, по два БПЛА — в Соломино, Головино, Варваровке, Новой Деревне и Ближней Игуменке, по одному — в Весёлой Лопани, Таврово, Топлинке, Бессоновке, Ближнем, Октябрьском и Комсомольском. По селу Щетиновка ВСУ выпустили семь артиллерийских снарядов.

В результате отражения воздушной атаки повреждены два частных дома, две квартиры в одном МКД, надворная постройка, здание торгового центра и автомобиль в Дубовом, а в Беловском, Разуменском и Никольском — по одному частному дому.

Семья, в которой от атаки ВСУ погибла девушка, переехала в Белгород из приграничья
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По селу Новая Таволжанка в Шебекинском округе выпустили четыре миномётных снаряда, по селу Муром — три снаряда и один беспилотник, который сбросил взрывное устройство. Село Середа ВСУ атаковали дроном-камикадзе, который сдетонировал, а над селом Кошлаково система ПВО сбила три реактивных БПЛА. Пострадавших нет, но в Муроме повреждения получил частный дом.

Грайворонский городской округ продолжают обстреливать. За минувшие сутки различные повреждения выявили в девяти частных домах, в одной квартире МКД, гараже и хозпостройке в Грайвороне, в одном частном доме и одном авто в Козинке, в четырёх машинах в Дроновке.

Квадрокоптер сбросил на село Богун-Городок восемь взрывных устройств, беспилотник на сельскохозяйственное предприятие села Цаповка — одно взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет.

В поле в районе села Тёплый Колодезь обнаружили упавший беспилотник. Его изъяли специалисты. Обломки беспилотников нашли в Мелихово Корочанского района, из-за чего произошло возгорание сухой травы, и по одному БПЛА в районе села Беломестное и хутора Муренцев Новооскольского округа. Во всех населённых пунктах обошлось без серьёзных последствий и пострадавших.

Сразу три приграничные области объявили об угрозе атаки БПЛА
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