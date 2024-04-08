Стало известно о последствиях массированной атаки БПЛА на Белгородскую область

По селу Новая Таволжанка в Шебекинском округе выпустили четыре миномётных снаряда, по селу Муром — три снаряда и один беспилотник, который сбросил взрывное устройство. Село Середа ВСУ атаковали дроном-камикадзе, который сдетонировал, а над селом Кошлаково система ПВО сбила три реактивных БПЛА. Пострадавших нет, но в Муроме повреждения получил частный дом.