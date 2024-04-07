12 беспилотников ВСУ уничтожили в небе над Белгородской областью

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Двенадцать беспилотников ВСУ были обнаружены и уничтожены в небе над Белгородской дежурными средствами противовоздушной обороны около 16:00.
Также три БПЛА самолетного типа были уничтожены над соседней Брянской областью. Об этом сообщает Министерство обороны.
Ранее в Белгородской области объявили сигнал беспилотной опасности — в общей сложности тревога продлилась около двух часов. Также об опасности атаки БПЛА сообщали в Воронежской и Курской областях.