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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

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Updated Сегодня, 15:29

Беспилотник

12 беспилотников ВСУ уничтожили в небе над Белгородской областью

7 апреля 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник
Массированную атаку ВСУ на Белгородскую область отразили дежурные средства ПВО. Система противовоздушной обороны обнаружила и уничтожила 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны.

Двенадцать беспилотников ВСУ были обнаружены и уничтожены в небе над Белгородской дежурными средствами противовоздушной обороны около 16:00.

Также три БПЛА самолетного типа были уничтожены над соседней Брянской областью. Об этом сообщает Министерство обороны.

Ранее в Белгородской области объявили сигнал беспилотной опасности — в общей сложности тревога продлилась около двух часов. Также об опасности атаки БПЛА сообщали в Воронежской и Курской областях.

Сразу три приграничные области объявили об угрозе атаки БПЛА
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