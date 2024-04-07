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Published Сегодня, 16:34

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Updated Сегодня, 16:56

В Белгороде объявили ракетную опасность

Сирена завыла в Белгороде в третий раз за день, объявлена ракетная опасность

7 апреля 2024, 16:34
Фото: 1MI

В Белгороде объявили ракетную опасность

Предупреждение от МЧС пришло горожанам уже в третий раз за день. Прозвучала сирена, но взрывов в Белгороде не было. Помимо столицы региона, ракетную опасность объявляли в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.

В Белгороде вновь объявили ракетную опасность. Предупреждение от МЧС поступило в 19:23. В городе выли сирены, но взрывов не было.

Это уже третий раз за день, когда в столице региона объявляют ракетную опасность. Первые два уведомления пришли в 15:17 и 16:56.

Добавим, что в третий раз, помимо Белгорода, ракетную опасность объявляли также в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.

На момент публикации отбоя не было.

Дополнение: отбой ракетной опасности объявили в 19:54.

Отметим, что в регионе также несколько раз объявляли опасность БПЛА. По информации Минобороны РФ, в общей сложности в Белгородской области за воскресенье сбили 17 беспилотников: один — в 14:30, 12 — примерно в 16:00, четыре — в 18:00.

В результате одной из атак ВСУ под Белгородом погибла девушка.

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