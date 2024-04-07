Сирена завыла в Белгороде в третий раз за день, объявлена ракетная опасность

Отметим, что в регионе также несколько раз объявляли опасность БПЛА. По информации Минобороны РФ, в общей сложности в Белгородской области за воскресенье сбили 17 беспилотников: один — в 14:30, 12 — примерно в 16:00, четыре — в 18:00.