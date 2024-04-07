Сирена завыла в Белгороде в третий раз за день, объявлена ракетная опасность

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
В Белгороде вновь объявили ракетную опасность. Предупреждение от МЧС поступило в 19:23. В городе выли сирены, но взрывов не было.
Это уже третий раз за день, когда в столице региона объявляют ракетную опасность. Первые два уведомления пришли в 15:17 и 16:56.
Добавим, что в третий раз, помимо Белгорода, ракетную опасность объявляли также в Белгородском районе и Грайворонском горокруге.
На момент публикации отбоя не было.
Дополнение: отбой ракетной опасности объявили в 19:54.
Отметим, что в регионе также несколько раз объявляли опасность БПЛА. По информации Минобороны РФ, в общей сложности в Белгородской области за воскресенье сбили 17 беспилотников: один — в 14:30, 12 — примерно в 16:00, четыре — в 18:00.
В результате одной из атак ВСУ под Белгородом погибла девушка.