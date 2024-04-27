При обстрелах ВСУ пострадали семь домовладений в Белгородской области

В хуторе Старый Волоконовского района зафиксировали пять прилётов, в хуторе Середа Шебекинского округа — 13, в Грайворонском округе в селе Пороз — шесть, а в сёлах Глотово и Смородино — по два. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.