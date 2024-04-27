При обстрелах ВСУ пострадали семь домовладений в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
По селу Щетиновка Белгородского района ВСУ выпустили два артиллерийских снаряда и 26 гранатомётных выстрелов, по селу Красный Хутор — один артиллерийский снаряд. В последнем населённом пункте БПЛА также сбросил два осколочных боеприпаса, а сёла Солнцевка и Ясные Зори атаковали по одному дрону-камикадзе. Последствий на земле нет.
После отражения атаки ВСУ системой ПВО разрушения зафиксировали в четырёх населённых пунктах. В Дубовом повреждены один частный дом, надворная постройка и гараж, в Таврово — одно домовладение, в Разумном — гараж, в Октябрьском — один частный дом и надворная постройка. Обошлось без пострадавших.
По окраину посёлка Прилесье Краснояружского района ВСУ ударили четыре раза. Пострадавших нет, но повреждения получила линия электропередачи, из-за чего жители шести населённых пунктов остались без света. В настоящее время электроснабжение уже восстановлено.
В Яковлевском округе повреждены четыре домовладения в Томаровке: там выбиты окна и посечены фасады. Пострадавших нет. Рабочие уже приступили к восстановлению.
В хуторе Старый Волоконовского района зафиксировали пять прилётов, в хуторе Середа Шебекинского округа — 13, в Грайворонском округе в селе Пороз — шесть, а в сёлах Глотово и Смородино — по два. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.
Отметим, что сегодня дрон-камикадзе упал и взорвался на дороге в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Пострадали пятеро человек, включая подростка. Их госпитализировали.