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Последствия обстрела, фото тематическое

При обстрелах ВСУ пострадали семь домовладений в Белгородской области

27 апреля 2024, 11:13
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

За сутки ВСУ ударили по Белгородской области более 60 раз

За прошедший день под огнём ВСУ оказались шесть районов. ВСУ били по населённым пунктам более 60 раз. Пострадавших нет, но есть разрушения. Сводку ежедневных обстрелов представил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По селу Щетиновка Белгородского района ВСУ выпустили два артиллерийских снаряда и 26 гранатомётных выстрелов, по селу Красный Хутор — один артиллерийский снаряд. В последнем населённом пункте БПЛА также сбросил два осколочных боеприпаса, а сёла Солнцевка и Ясные Зори атаковали по одному дрону-камикадзе. Последствий на земле нет.

После отражения атаки ВСУ системой ПВО разрушения зафиксировали в четырёх населённых пунктах. В Дубовом повреждены один частный дом, надворная постройка и гараж, в Таврово — одно домовладение, в Разумном — гараж, в Октябрьском — один частный дом и надворная постройка. Обошлось без пострадавших.

По окраину посёлка Прилесье Краснояружского района ВСУ ударили четыре раза. Пострадавших нет, но повреждения получила линия электропередачи, из-за чего жители шести населённых пунктов остались без света. В настоящее время электроснабжение уже восстановлено.

В Яковлевском округе повреждены четыре домовладения в Томаровке: там выбиты окна и посечены фасады. Пострадавших нет. Рабочие уже приступили к восстановлению.

В хуторе Старый Волоконовского района зафиксировали пять прилётов, в хуторе Середа Шебекинского округа — 13, в Грайворонском округе в селе Пороз — шесть, а в сёлах Глотово и Смородино — по два. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Отметим, что сегодня дрон-камикадзе упал и взорвался на дороге в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Пострадали пятеро человек, включая подростка. Их госпитализировали.

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