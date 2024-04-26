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Пока ВСУ бьют по Белгороду «ольхой», в приграничье готовятся к «полусухому» закону

Пока ВСУ бьют по Белгороду «ольхой», в приграничье готовятся к «полусухому» закону

26 апреля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Сегодня, 26 апреля, белгородцы обсуждали ночной удар ВСУ по Белгороду и Белгородскому району, а также иск «Агро-Белогорья» к его совладельцу Владимиру Зотову. Кроме того, стало известно об ограничении продажи алкоголя в Шебекинском округе. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Ночной удар по Белгороду

В два часа ночи жителей Белгорода и Белгородского района разбудил сигнал о ракетной опасности, после которого раздались громкие звуки. Сигнал действовал на территории областного центра и района с 02:05 до 02:29. Чуть позже некоторых жителей напугала повторно включённая сирена — официально опасность при этом в регионе не объявляли.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что ночью на подлёте к Белгороду система ПВО сбила два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха».

О каких-либо последствиях после атаки не сообщалось. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Добавим, что в последний раз ракетную опасность объявляли на территории областного центра 22 апреля.

Почему ночью в Белгороде и Белгородском районе было громко?
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«Агро-Белогорье» подало иск к Владимиру Зотову

Группа компаний «Агро-Белогорье» подала в Арбитражный суд Белгородской области исковое заявление к Владимиру Зотову — одному из владельцев организации. Сумма требований — 2 миллиарда рублей. Третье лицо по делу — Лариса Ковалёва, остальные — ГК «Русагро».

Заявление подано 25 апреля, но на данный момент подробности дела пока не известны. Обе стороны уже подали ходатайства об ознакомлении с материалами дела, которое рассматривается в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».

26 апреля суд оставил заявление без движения вплоть до 23 мая.

Напомним, что на ежегодном собрании участников «ГК Агро-Белогорье» был выбран первый независимый директор — им стал Эдуард Бендерский, представитель группы компаний «Адамас».

«Агро-Белогорье» подало иск к Владимиру Зотову — совладельцу компании
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Объявления о «полусухом» законе

В магазинах Шебекинского округа появились объявления о новых ограничениях на продажу алкоголя, которые вступают в силу в соответствии с региональным законом. Согласно нему, алкогольные напитки можно будет приобрести только в течение пяти часов в сутки — с 11:00 до 16:00.

Эти ограничения также будут действовать в посёлке Октябрьский Белгородского района, посёлке Томаровка Яковлевского округа, посёлке Борисовка Борисовского района и посёлке Красная Яруга Краснояружского района.

Кроме того, недавно депутат Госдумы предложил запретить продавать алкоголь в период майских праздников — с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая. Однако ограничений на уровне закона не принималось.

В белгородских магазинах появились предупреждения о «полусухом» законе
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