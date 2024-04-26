Пока ВСУ бьют по Белгороду «ольхой», в приграничье готовятся к «полусухому» закону

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В два часа ночи жителей Белгорода и Белгородского района разбудил сигнал о ракетной опасности, после которого раздались громкие звуки. Сигнал действовал на территории областного центра и района с 02:05 до 02:29. Чуть позже некоторых жителей напугала повторно включённая сирена — официально опасность при этом в регионе не объявляли.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что ночью на подлёте к Белгороду система ПВО сбила два реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха».
О каких-либо последствиях после атаки не сообщалось. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Добавим, что в последний раз ракетную опасность объявляли на территории областного центра 22 апреля.
Группа компаний «Агро-Белогорье» подала в Арбитражный суд Белгородской области исковое заявление к Владимиру Зотову — одному из владельцев организации. Сумма требований — 2 миллиарда рублей. Третье лицо по делу — Лариса Ковалёва, остальные — ГК «Русагро».
Заявление подано 25 апреля, но на данный момент подробности дела пока не известны. Обе стороны уже подали ходатайства об ознакомлении с материалами дела, которое рассматривается в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям».
26 апреля суд оставил заявление без движения вплоть до 23 мая.
Напомним, что на ежегодном собрании участников «ГК Агро-Белогорье» был выбран первый независимый директор — им стал Эдуард Бендерский, представитель группы компаний «Адамас».
В магазинах Шебекинского округа появились объявления о новых ограничениях на продажу алкоголя, которые вступают в силу в соответствии с региональным законом. Согласно нему, алкогольные напитки можно будет приобрести только в течение пяти часов в сутки — с 11:00 до 16:00.
Эти ограничения также будут действовать в посёлке Октябрьский Белгородского района, посёлке Томаровка Яковлевского округа, посёлке Борисовка Борисовского района и посёлке Красная Яруга Краснояружского района.
Кроме того, недавно депутат Госдумы предложил запретить продавать алкоголь в период майских праздников — с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая. Однако ограничений на уровне закона не принималось.