Пока ВСУ бьют по Белгороду «ольхой», в приграничье готовятся к «полусухому» закону

В два часа ночи жителей Белгорода и Белгородского района разбудил сигнал о ракетной опасности, после которого раздались громкие звуки. Сигнал действовал на территории областного центра и района с 02:05 до 02:29. Чуть позже некоторых жителей напугала повторно включённая сирена — официально опасность при этом в регионе не объявляли.