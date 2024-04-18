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Published Сегодня, 13:48

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В пяти белгородских населённых пунктах ограничили продажу алкоголя

Пять часов на радость: в Шебекино запретили продажу алкоголя после 16 часов

18 апреля 2024, 13:48
Фото: 1MI

В пяти белгородских населённых пунктах ограничили продажу алкоголя

Депутаты облдумы внесли изменения в статью регионального закона, который касается регулирования вопросов в сфере розничной продажи алкоголя. Проект представил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Антоненко.

Как отметил чиновник, законопроект предусматривает расширение перечня населённых пунктов, в которых ограничивается реализация алкоголя с 16:00 до 11:00 следующего дня. Депутаты законопроект поддержали и приняли закон, минуя процедуру второго и третьего чтения. Теперь ограничения по продаже алкоголя будут распространяться на следующие населённые пункты

  • посёлок Октябрьский, Белгородский район;
  • посёлок Томаровка, Яковлевский округ;
  • посёлок Борисовка, Борисовский район;
  • посёлок Красная Яруга, Краснояружский район;
  • Шебекино.
Закон направлен на снижение доступности алкогольной продукции для населения, а также социальной напряжённости в обществе. Это мера обеспечения безопасности жителей в период действия на территории Белгородской области «жёлтого» уровня террористической опасности в приграничных муниципалитетах.
Андрей Антоненко
Стало больше мест, где белгородцы не смогут купить алкоголь
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#Кристина Семенчук#Депутаты#Шебекино#Законопроект#Ограничения#Томаровка#Продажа алкоголя#Белгород#Социальная напряжённость#Населённые пункты
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