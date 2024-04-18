Пять часов на радость: в Шебекино запретили продажу алкоголя после 16 часов

Как отметил чиновник, законопроект предусматривает расширение перечня населённых пунктов, в которых ограничивается реализация алкоголя с 16:00 до 11:00 следующего дня. Депутаты законопроект поддержали и приняли закон, минуя процедуру второго и третьего чтения. Теперь ограничения по продаже алкоголя будут распространяться на следующие населённые пункты