Пять часов на радость: в Шебекино запретили продажу алкоголя после 16 часов

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
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Updated Сегодня, 13:50
Как отметил чиновник, законопроект предусматривает расширение перечня населённых пунктов, в которых ограничивается реализация алкоголя с 16:00 до 11:00 следующего дня. Депутаты законопроект поддержали и приняли закон, минуя процедуру второго и третьего чтения. Теперь ограничения по продаже алкоголя будут распространяться на следующие населённые пункты
Закон направлен на снижение доступности алкогольной продукции для населения, а также социальной напряжённости в обществе. Это мера обеспечения безопасности жителей в период действия на территории Белгородской области «жёлтого» уровня террористической опасности в приграничных муниципалитетах.
Андрей Антоненко