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Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Снаряды «Ольхи» сбили на Белгородской областью

Почему ночью в Белгороде и Белгородском районе было громко?

26 апреля 2024, 04:48
Фото: Изображение Midjourney

Снаряды «Ольхи» сбили на Белгородской областью

ПВО сработала минувшей ночью, сообщили в Минобороны РФ. Информации о последствиях не поступало.

Минувшей ночью в Белгороде и Белгородском районе было громко. Работала сирена. Был объявлен сигнал ракетной опасности.

В Минобороны уточнили, чем ВСУ пытались атаковать белгородцев в этот раз. Как оказалось, ПВО сбила две реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха».

Из неё же, напомним, регион атаковали в ночь на 23 апреля. Тогда было уничтожено четыре снаряда.

Есть ли последствия от нового удара, пока точно не известно.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#Обстрел#СВО#РСЗО#Ольха
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