Почему ночью в Белгороде и Белгородском районе было громко?

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Минувшей ночью в Белгороде и Белгородском районе было громко. Работала сирена. Был объявлен сигнал ракетной опасности.
В Минобороны уточнили, чем ВСУ пытались атаковать белгородцев в этот раз. Как оказалось, ПВО сбила две реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха».
Из неё же, напомним, регион атаковали в ночь на 23 апреля. Тогда было уничтожено четыре снаряда.
Есть ли последствия от нового удара, пока точно не известно.