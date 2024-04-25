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Published Сегодня, 15:59

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В Брянской области дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми

Дрон-камикадзе атаковал автобус в приграничье. Есть пострадавшие

25 апреля 2024, 15:59
Фото: 1MI

В Брянской области дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми

О ЧП сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Среди пострадавших один ребёнок.

Дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате пострадали четыре человека. Среди них 14-летний ребёнок.

В настоящее всех доставили в медицинское учреждение. Им оказывается помощь. Богомаз добавил, что пострадавшим также окажут материальную помощь.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Напомним, ранее в Сети появилось видео атаки дрона-камикадзе ВСУ в Шебекинском округе. Каналы сообщают, что это случилось на трассе возле Новой Таволжанки. Беспилотник при ударе не сдетонировал.

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#Кристина Семенчук#Губернатор#Автобус#Брянская область#Белгород#Дрон-камикадзе#Александр Богомаз#Оперативные службы
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