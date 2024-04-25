Дрон-камикадзе атаковал автобус в приграничье. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Дрон-камикадзе атаковал автобус с людьми в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. В результате пострадали четыре человека. Среди них 14-летний ребёнок.
В настоящее всех доставили в медицинское учреждение. Им оказывается помощь. Богомаз добавил, что пострадавшим также окажут материальную помощь.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Напомним, ранее в Сети появилось видео атаки дрона-камикадзе ВСУ в Шебекинском округе. Каналы сообщают, что это случилось на трассе возле Новой Таволжанки. Беспилотник при ударе не сдетонировал.