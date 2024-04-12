«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Как первым делом отметил военный журналист, недельное затишье без обстрелов из РСЗО в Белгороде именно что «относительное».
«Вы правильно подметили: ключевое слово — „относительное“. Обстрелы приграничных территорий и районов продолжаются: это Шебекинский городской округ, село Красное, хутор Мухин. Противник там постреливает, используя ствольную и миномётную артиллерию. Кроме того, продолжает запускать дроны различных типов, в первую очередь — беспилотного типа», — рассказал Алёхин.
Только сегодня, 12 апреля, над Белгородом и Белгородским районом на момент публикации сбили порядка восьми БПЛА. В то же время обстрела из РСЗО не было с прошлой субботы — практически неделю. Учитывая, что в марте бывало и по четыре обстрела за день, ситуацию можно назвать по-своему спокойной.
«Раньше они „Вампиры“ запускали, „Ольху“ в сторону Белгорода. Расстояние, откуда они запускали огневые пакеты, позволяло достать и до города. Это своеобразный треугольник: Липцы, Стрелечья, Проходы. Ещё одно направление — со стороны Волчанска и Чугуева. Что можно сказать? Видимо, всё-таки очень активно и очень эффективно работают наши средства поражения», — сообщил полковник.
Речь идёт как о наземной технике, так и воздушной.
«Буквально за минувшие сутки был уничтожен расчёт РСЗО, который располагался рядом с Липцами, левее к трассе федерального значения, там село Великие Проходы. Питомник, лесистая местность. Там наша разведка очень грамотно сработала, и туда был нанесён мощный удар. Не только артиллерией: „утюжили“ ФАБами, КАБами — так называемыми умными бомбами», — рассказал Алёхин.
Кроме того, атаковали ВС РФ и в направлении Казачьей Лопани, что совсем рядом с Белгородской областью.
«Казачья Лопань: там они маскировали позиции для стрельбы РСЗО. Там тоже подавили, по-моему, один или два комплекса. Также в самом населённом пункте Липцы, который находится в километрах 21-22 до границы», — сообщил военный журналист.
Таким образом, напряжённая оперативная обстановка отчасти сохраняется.
«Они пытаются работать по схеме: если не достанем до Белгорода, то достанем до приграничья. На некоторых участках остаётся эта возможность, даже если они будут использовать старые советские системы РСЗО, которые у них находятся на вооружении: это „Град“, в первую очередь, и „Ураган“. У первого — 25-27 километров дальность, у второго — 36-37 километров», — поделился Алёхин.
Тем не менее, положительный результат всё же есть.
«Появилось такое выражение — „охота на вампиров“. И она дала о себе знать», — подытожил полковник.
Напомним, что накануне в Минобороны сообщили об уничтожении ещё одного «Вамира», терроризировавшего Белгород. Перед этим российские военнослужащие взорвали на территории Харькова две установки РСЗО.
По словам Алёхина, стоит оставаться бдительными и осторожными. Нужно помнить, что ВСУ пытаются придерживаться тактики комбинированных атак, когда для ударов по Белгороду и приграничью одновременно используют беспилотники и системы залпового огня.
«Наши, видимо, хорошо сработали, раз их комплексы РСЗО поредели. Но это не говорит о том, что всё стало гладко и хорошо, и противник откажется обстреливать территорию белгородского приграничья, куда входит уже и сам Белгород. Вполне возможно, что попытки опять предпримут. Но пока — только беспилотниками», — считает военный журналист.
Пока что наши средства ПВО с беспилотниками справляются относительно успешно. Но полностью избежать разрушений не удаётся.
«Важно помнить, что беспилотники мы сбиваем тогда, когда они уже подлетают к цели. Вот, допустим, беспилотник врезался сегодня в одно предприятие. Были повреждения, два человека получили ранения. Да, мы его подавили, но он-то упал, принёс ущерб», — объяснил Алёхин. Речь здесь идёт о сегодняшней атаке на север города.
Чтобы минимизировать число таких случаев, очень важно засекать дроны прямо на границе.
«Сейчас наши силовые структуры ведут работу в этом направлении. По моим сведениям, мы вернулись к теме РЛС аэростатного типа. С их помощью значительно увеличится плотность подавления, и мы сможем таким образом перекрыть область до 70-100 километров. Но это предварительная информация», — поделился полковник.
То, что происходит сейчас, Алёхин назвал «воздушной операцией». Вполне возможно, что после неё будет операция и наземная, но сказать точно не может никто.
«Несмотря на то, что противник огрызается на нашем направлении, он готовит оборонительные сооружения в районе Харькова», — сообщил журналист.
Полковник не исключает, что один из будущих ударов ВС РФ будет нанесён на харьковском направлении. Судя по ситуации на линии боевого соприкосновения, случиться это может уже скоро — в обозримом будущем.