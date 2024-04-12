«Охота на „Вампиров“ дала о себе знать». Полковник — о временном затишье в Белгороде

Только сегодня, 12 апреля, над Белгородом и Белгородским районом на момент публикации сбили порядка восьми БПЛА. В то же время обстрела из РСЗО не было с прошлой субботы — практически неделю. Учитывая, что в марте бывало и по четыре обстрела за день, ситуацию можно назвать по-своему спокойной.