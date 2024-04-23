Беспилотник упал и взорвался под Белгородом, есть разрушения

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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23 апреля ВСУ ударили беспилотником по Безлюдовке в Шебекинском горокруге. БПЛА упал и взорвался.
В результате атаки повреждён фасад коммерческого объекта. Пострадавших среди мирных жителей нет.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, что ВСУ минувшей ночью атаковали регион из РСЗО «Ольха». Сбито четыре реактивных снаряда. Работу ПВО было слышно в Белгороде и Белгородском районе. Сообщалось о разрушениях в Разумном.