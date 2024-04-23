Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Беспилотник

Беспилотник упал и взорвался под Белгородом, есть разрушения

23 апреля 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

ВСУ атаковали беспилотником Безлюдовку в Белгородской области

Происшествие случилось в селе в Шебекинском горокруге. Повреждён коммерческий объект. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

23 апреля ВСУ ударили беспилотником по Безлюдовке в Шебекинском горокруге. БПЛА упал и взорвался.

В результате атаки повреждён фасад коммерческого объекта. Пострадавших среди мирных жителей нет.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, что ВСУ минувшей ночью атаковали регион из РСЗО «Ольха». Сбито четыре реактивных снаряда. Работу ПВО было слышно в Белгороде и Белгородском районе. Сообщалось о разрушениях в Разумном.

Не «вампир» и не «Точка-У»: стало известно, чем ВСУ атаковали Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Разгонный блок упал во дворе МКД: Гладков рассказал о ЧП под БелгородомКак минимум пятый за день беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областьюМинобороны: над Белгородской областью сбили три беспилотника ВСУ
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Новости Белгорода#Безлюдовка#Взрыв#Белгород#Вячеслав Гладков#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
Подпишитесь
«Он не котлета»: на заседание по делу Сергиенко не явился один из ключевых свидетелей
Сегодня, 11:05
Стали известны подробности о заболевших белгородских детях в Смоленске
Сегодня, 12:12
Названы продукты, которые больше всего подорожали и подешевели с начала года
Сегодня, 11:15
Почему у полиции появились вопросы к парню и девушке после фотосессии в Белгороде?
Сегодня, 07:40
«Их тестировали американцы». Полковник объяснил, какими воздушными шарами атакуют ВСУ
Сегодня, 09:32
Электромонтёр Ровеньского РЭС «Белгородэнерго» награждён медалью «Волонтёр России»
Сегодня, 09:54
"