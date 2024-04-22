Белгородцев разбудили взрывы и ночной вой сирен

Posted Вчера, 20:55
Published Вчера, 20:55
Modified Вчера, 20:59
Updated Вчера, 20:59
В Белгороде 22 апреля ближе к полуночи объявили ракетную опасность. В городе выла сирена. Раздалось несколько взрывов.
Предупреждение о ракетной опасности также действовало для жителей Белгородского района и Шебекинского горокруга.
Официальной информации о последствиях пока не было.
Это уже второй раз за день, когда в Белгороде и Белгородском районе объявляют ракетную опасность. Сообщалось, что на подлёте к столице региона ПВО сбила воздушную цель. По информации Минобороны РФ, уничтожена ракета «Точка-У».