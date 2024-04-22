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Posted Вчера, 20:55

Published Вчера, 20:55

Modified Вчера, 20:59

Updated Вчера, 20:59

Сирена

Белгородцев разбудили взрывы и ночной вой сирен

22 апреля 2024, 20:55
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

В Белгороде второй раз за день объявили ракетную опасность

Помимо этого, предупреждение действовало для Белгородского района и Шебекинского горокруга. Информации о последствиях пока нет.

В Белгороде 22 апреля ближе к полуночи объявили ракетную опасность. В городе выла сирена. Раздалось несколько взрывов.

Предупреждение о ракетной опасности также действовало для жителей Белгородского района и Шебекинского горокруга.

Официальной информации о последствиях пока не было.

Это уже второй раз за день, когда в Белгороде и Белгородском районе объявляют ракетную опасность. Сообщалось, что на подлёте к столице региона ПВО сбила воздушную цель. По информации Минобороны РФ, уничтожена ракета «Точка-У».

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Шебекинский горокруг#СВО#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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