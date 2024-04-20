Как минимум пятый за день беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью

Также сообщения об уничтожении БПЛА ВСУ от Минобороны РФ появлялись ранее. В 13:00 средства ПВО сбили один беспилотник, примерно в 14:30 — ещё три. К тому же за прошедшую ночь над территорией региона сбили 26 БПЛА ВСУ.