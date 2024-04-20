Как минимум пятый за день беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Министерство Обороны РФ сообщило, что в 16:00 над Белгородской областью системы ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ самолётного типа. Это как минимум пятый БПЛА за день, уничтоженный над Белгородской областью.
Также сообщения об уничтожении БПЛА ВСУ от Минобороны РФ появлялись ранее. В 13:00 средства ПВО сбили один беспилотник, примерно в 14:30 — ещё три. К тому же за прошедшую ночь над территорией региона сбили 26 БПЛА ВСУ.