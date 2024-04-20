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Беспилотник

Как минимум пятый за день беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью

20 апреля 2024, 14:10
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник
Минобороны РФ сообщает, что сегодня в 16:00 над Белгородской областью был замечен и уничтожен ещё один беспилотный летательный аппарат ВСУ самолетного типа. Как минимум 3же пятый за день.

Министерство Обороны РФ сообщило, что в 16:00 над Белгородской областью системы ПВО сбили очередной беспилотник ВСУ самолётного типа. Это как минимум пятый БПЛА за день, уничтоженный над Белгородской областью.

Также сообщения об уничтожении БПЛА ВСУ от Минобороны РФ появлялись ранее. В 13:00 средства ПВО сбили один беспилотник, примерно в 14:30 — ещё три. К тому же за прошедшую ночь над территорией региона сбили 26 БПЛА ВСУ.

За ночь ПВО сбили 50 БПЛА ВСУ: 26 беспилотников уничтожены над Белгородской областью
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