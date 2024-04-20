Погибшая вместе с ребёнком при атаке ВСУ белгородка была на 8-м месяце беременности

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Шебекинский блогер Михаил взял интервью у жителя Новой Таволжанки, которую сегодня обстреляли ВСУ. Он стал очевидцем событий, а также пострадал его дом. Мужчина рассказал, что погибшая вместе с ребёнком беременная женщина, находилась на сроке 8 месяцев.
В момент прилёта снарядов она спокойно шла по улице в компании мужа. После того, как в неё попал один из осколков боеприпаса, она забежала в коридор дома очевидца. Оттуда её и забрали медики. Девушку звали Оксана, ей было 34 года, поделился мужчина. Белгородка погибла в больнице от полученных травм, как и её не родившийся ребёнок.
Также после атаки ВСУ есть трое пострадавших. Зафиксированы некоторые разрушения.