Погибшая вместе с ребёнком при атаке ВСУ белгородка была на 8-м месяце беременности

В момент прилёта снарядов она спокойно шла по улице в компании мужа. После того, как в неё попал один из осколков боеприпаса, она забежала в коридор дома очевидца. Оттуда её и забрали медики. Девушку звали Оксана, ей было 34 года, поделился мужчина. Белгородка погибла в больнице от полученных травм, как и её не родившийся ребёнок.