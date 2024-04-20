Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Погибшие

Погибшая вместе с ребёнком при атаке ВСУ белгородка была на 8-м месяце беременности

20 апреля 2024, 13:38
Фото: 1MI
Погибшие

При обстреле ВСУ Новой Товолжанки погибла женщина на 8-м месяце беременности

В результате обстрела ВСУ, житель Новой Таволжанки Михаил стал очевидцем смерти беременной женщины на 8-м месяце, которая была ранена осколками и погибла в больнице. Как рассказал белгородец, девушку звали Оксана, ей было 34 города. В момент инцидента она прогуливалась по улице вместе с мужем.
Сюжет
Медики

Шебекинский блогер Михаил взял интервью у жителя Новой Таволжанки, которую сегодня обстреляли ВСУ. Он стал очевидцем событий, а также пострадал его дом. Мужчина рассказал, что погибшая вместе с ребёнком беременная женщина, находилась на сроке 8 месяцев.

В момент прилёта снарядов она спокойно шла по улице в компании мужа. После того, как в неё попал один из осколков боеприпаса, она забежала в коридор дома очевидца. Оттуда её и забрали медики. Девушку звали Оксана, ей было 34 года, поделился мужчина. Белгородка погибла в больнице от полученных травм, как и её не родившийся ребёнок.

Также после атаки ВСУ есть трое пострадавших. Зафиксированы некоторые разрушения.

Беременная белгородка вместе с ребёнком погибла при атаке ВСУ на Новую Таволжанку
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ обстреляли Новую Таволжанку: есть раненые, разрушения и погибшиеВСУ обстреляли Дроновку Грайворонского горокруга: без пострадавших, есть разрушенияВСУ начали использовать противотранспортных «ежей» в Белгородской области?
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Интервью#Шебекино#Грайворон#Россия#Медики#Очевидец#Снаряды#Беременная женщина#Белгород#Грайворонский горокруг#ВСУ#Разрушения#Атака ВСУ#Пострадавший дом#Обстрел ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
Основателя «Русагро» Вадима Мошковича потребовали внести в список иноагентов
Сегодня, 14:43
За ночь ПВО сбили 50 БПЛА ВСУ: 26 беспилотников уничтожены над Белгородской областью
Сегодня, 07:12
Для помощи в защите белгородского приграничья прибудет 50 таганрогских пограничников
Сегодня, 15:10
Как минимум пятый за день беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью
Сегодня, 14:10
ВСУ начали использовать противотранспортных «ежей» в Белгородской области?
Сегодня, 09:12
"