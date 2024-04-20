ВСУ обстреляли Дроновку Грайворонского горокруга: без пострадавших, есть разрушения

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В селе Дроновка Грайворонского городского попало под удар со стороны ВСУ. Атака произведена с использованием беспилотников. Пострадавших в результате инцидента нет. Однако есть различные повреждения двух частных жилых домов и двух легковых автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
Позже ВСУ обстреляли Новую Таволжанку. В результате взрыва погибла беременная женщина и её не рождённый ребёнок. Пострадали три человека, есть разрушения.