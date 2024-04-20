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Последствия обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Дроновку Грайворонского горокруга: без пострадавших, есть разрушения

20 апреля 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney
Последствия обстрела ВСУ

Под атаку ВСУ попало село Дроновка в Грайворонском городском округе

Село Дроновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с использованием БПЛА. Обошлось без пострадавших.

В селе Дроновка Грайворонского городского попало под удар со стороны ВСУ. Атака произведена с использованием беспилотников. Пострадавших в результате инцидента нет. Однако есть различные повреждения двух частных жилых домов и двух легковых автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Позже ВСУ обстреляли Новую Таволжанку. В результате взрыва погибла беременная женщина и её не рождённый ребёнок. Пострадали три человека, есть разрушения.

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