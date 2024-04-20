ВСУ обстреляли Дроновку Грайворонского горокруга: без пострадавших, есть разрушения

В селе Дроновка Грайворонского городского попало под удар со стороны ВСУ. Атака произведена с использованием беспилотников. Пострадавших в результате инцидента нет. Однако есть различные повреждения двух частных жилых домов и двух легковых автомобилей. На месте происшествия работают оперативные службы. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.