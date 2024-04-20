Беременная белгородка вместе с ребёнком погибла при атаке ВСУ на Новую Таволжанку

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге снова попала под очередную атаку ВСУ. Согласно оперативной информации, после детонации взрывного устройства одним из его осколков тяжело ранило беременную женщину. Пострадавшую уже транспортировали в центральную шебекинскую больницу. Однако медикам не удалось спасти ни белгородку, ни её ребёнка. Оба погибли от полученных травм Об этом сообщил Вячеслав Гладков, выехавший на место трагедии:
«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей, только нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека…».
Кроме того, ночью дрон ВСУ сбросил снаряд на один из жилых домов в селе Пороз. В момент взрыва внутри находилась лежачая женщина, мужчина, ухаживавший за ней и сын женщины. Выжить удалось только мальчику.