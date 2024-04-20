Беременная белгородка вместе с ребёнком погибла при атаке ВСУ на Новую Таволжанку

Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге снова попала под очередную атаку ВСУ. Согласно оперативной информации, после детонации взрывного устройства одним из его осколков тяжело ранило беременную женщину. Пострадавшую уже транспортировали в центральную шебекинскую больницу. Однако медикам не удалось спасти ни белгородку, ни её ребёнка. Оба погибли от полученных травм Об этом сообщил Вячеслав Гладков, выехавший на место трагедии: