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Погибшие

Беременная белгородка вместе с ребёнком погибла при атаке ВСУ на Новую Таволжанку

20 апреля 2024, 09:53
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Погибшие
Сегодня в обед под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка. Согласно предварительной информации в ходе атаки из-за осколка погибла беременная местная жительница и её не родившийся ребёнок. Врачи не смогли спасти их жизни.

Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге снова попала под очередную атаку ВСУ. Согласно оперативной информации, после детонации взрывного устройства одним из его осколков тяжело ранило беременную женщину. Пострадавшую уже транспортировали в центральную шебекинскую больницу. Однако медикам не удалось спасти ни белгородку, ни её ребёнка. Оба погибли от полученных травм Об этом сообщил Вячеслав Гладков, выехавший на место трагедии:

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшей, только нет таких слов, которые помогут восполнить утрату дорогого и любимого человека…».

Кроме того, ночью дрон ВСУ сбросил снаряд на один из жилых домов в селе Пороз. В момент взрыва внутри находилась лежачая женщина, мужчина, ухаживавший за ней и сын женщины. Выжить удалось только мальчику.

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