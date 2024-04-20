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Прикованная к постели женщина и мужчина погибли после атаки ВСУ в приграничье

ВСУ взорвали дом с прикованной к постели белгородкой: два человека погибли

20 апреля 2024, 04:44
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Прикованная к постели женщина и мужчина погибли после атаки ВСУ в приграничье

Украинские формирования сбросили с беспилотника боеприпасы на жилой дом в селе Пороз Грайворонского округа, сообщил Вячеслав Гладков.

После падения с дрона двух взрывных устройств загорелся дом, в котором находилась лежачая женщина с переломом шейки бедра, мужчина, который за ней ухаживал и её сын.

Первые двое погибли, сын успел в последний момент выскочить из горящего дома.

Полностью сгорели дом и сарай. Ещё один дом получил повреждения.

На месте работали оперативные службы. Власти проведут подомовой обход, чтобы выявить возможные последствия атаки.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Беспилотник#Погибшие#Белгород#ВСУ#Грайворонский городской округ#СВО#Атака ВСУ#БПЛА#Село Пороз
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