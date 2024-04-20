ВСУ взорвали дом с прикованной к постели белгородкой: два человека погибли

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
После падения с дрона двух взрывных устройств загорелся дом, в котором находилась лежачая женщина с переломом шейки бедра, мужчина, который за ней ухаживал и её сын.
Первые двое погибли, сын успел в последний момент выскочить из горящего дома.
Полностью сгорели дом и сарай. Ещё один дом получил повреждения.
На месте работали оперативные службы. Власти проведут подомовой обход, чтобы выявить возможные последствия атаки.