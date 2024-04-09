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Военные из Орловской области погибли при освобождении белгородского села

Военные из Орловской области погибли при освобождении белгородского села

9 апреля 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
Военные из Орловской области погибли при освобождении села Козинка Грайворонского округа. О смерти бойцов сообщил советник губернатора региона Сергей Лежнев. Подробности сообщили журналисты «Орелtimes».
Сюжет
СВО

В Белгородской области при освобождении села Козинка Грайворонского округа погибли бойцы из Орловской области. Точное количество погибших военных не сообщается.

20 марта, по сообщению Минобороны РФ, село в муниципалитете полностью зачистили от украинских диверсантов. Несмотря на это, обстрелы округа всё ещё продолжаются.

Наша доблестная армия (я тут пишу обо всех, кто принимает участие в этих боях) героически встретила врага, и мы уже частично знаем, как и что там было. Жаль, нельзя пока обо всём говорить, ещё не время. Вечная память героям, которые своей жизнью защищали нашу землю! Чтобы вы знали, при освобождении Козинки погибли воины из Орловской области. Спасибо им за мужество и героизм!
Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области

Ранее житель села Гора-Подол Грайворонского округа рассказал и показал, как населённый пункт живёт теперь — под ежедневными обстрелами ВСУ.

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