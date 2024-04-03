Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Больница

«‎Почему не сразу в Грайворон?» Белгородцы недовольны транспортировкой пациентов

3 апреля 2024, 08:06
Фото: 1MI
Больница

Белгородцы вновь пожаловались на перевозку пациентов на дальние расстояния

Белгородцы снова жалуются на маршрутизацию пациентов. Андрей Иконников, министр здравоохранения области, заверил, что такая ситуация временная. В Белгород направляют «более сложных» пациентов, а остальных пока транспортируют в стационары в регионе.

Жительница столицы региона пожаловалась на то, что скорая забирает пациентов с белгородской пропиской сначала в местную больницу, а потом перевозит в Борисовскую ЦРБ. Женщина рассказала, что её мужа недавно госпитализировали во вторую городскую больницу. Однако уже ночью супруг ей сообщил, что его везут в Борисовку.

«Почему не сразу в Грайворон? Сказать, что я нахожусь в шоке, это ничего не сказать», — жалуется белгородка.

Министр здравоохранения региона Андрей Иконников ответил на возмущения женщины. Он заверил, что сложившаяся ситуация временная.

В медицинские организации города Белгорода направляются жители всей области для оказания медицинской помощи с более сложной и тяжёлой патологией. При стабилизации ситуации в регионе маршрутизация госпитализации жителей г. Белгорода будет изменена.
Андрей Иконников

Отметим, что это далеко не первая жалоба. Ранее жительница Белгорода также писала о том, что больных сначала направляют во вторую городскую больницу, но пациентов с ковидом отвозят в область. Иконников пояснил, что это сделано в качестве мер безопасности пациентов.

А в январе этого года белгородку с онкологией не стали лечить в Белгороде и отправили в районные ЦРБ, об этом рассказала дочь пациентки.

«Для оперативной помощи — за 100 км»: белгородцы недовольны маршрутизацией пациентов
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцев возят на лечение в районы из-за нехватки операционных в областном центреПочему скорая увозит жителей Белгорода в другие города и посёлки?
#Белгородская область#Медицина#Белгородский район#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Грайворонский горокруг#Маршрутизация#Маргарита Водолажская
Подпишитесь
Одна из взяток Сергиенко от Гринякина касалась дома родителей Наталии Полуяновой?
Сегодня, 11:40
Законопроект о создании СЭЗ в Белгородской области рассмотрят 5 апреля
Сегодня, 11:41
«Атакуют наши враги»: интернет-операторы в Белгороде борются с DDoS-атаками
Сегодня, 08:46
На Соборной площади в Белгороде поставили модульное укрытие
Сегодня, 10:53
Белгородские дизайнеры разместили «Щебекино» в Валуйском горокруге
Сегодня, 08:33
Куда обращаться, если хочется выехать из Белгорода в ПВР?
Сегодня, 08:53
"