«‎Почему не сразу в Грайворон?» Белгородцы недовольны транспортировкой пациентов

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Жительница столицы региона пожаловалась на то, что скорая забирает пациентов с белгородской пропиской сначала в местную больницу, а потом перевозит в Борисовскую ЦРБ. Женщина рассказала, что её мужа недавно госпитализировали во вторую городскую больницу. Однако уже ночью супруг ей сообщил, что его везут в Борисовку.
«Почему не сразу в Грайворон? Сказать, что я нахожусь в шоке, это ничего не сказать», — жалуется белгородка.
Министр здравоохранения региона Андрей Иконников ответил на возмущения женщины. Он заверил, что сложившаяся ситуация временная.
В медицинские организации города Белгорода направляются жители всей области для оказания медицинской помощи с более сложной и тяжёлой патологией. При стабилизации ситуации в регионе маршрутизация госпитализации жителей г. Белгорода будет изменена.
Андрей Иконников
Отметим, что это далеко не первая жалоба. Ранее жительница Белгорода также писала о том, что больных сначала направляют во вторую городскую больницу, но пациентов с ковидом отвозят в область. Иконников пояснил, что это сделано в качестве мер безопасности пациентов.
А в январе этого года белгородку с онкологией не стали лечить в Белгороде и отправили в районные ЦРБ, об этом рассказала дочь пациентки.