«‎Почему не сразу в Грайворон?» Белгородцы недовольны транспортировкой пациентов

Жительница столицы региона пожаловалась на то, что скорая забирает пациентов с белгородской пропиской сначала в местную больницу, а потом перевозит в Борисовскую ЦРБ. Женщина рассказала, что её мужа недавно госпитализировали во вторую городскую больницу. Однако уже ночью супруг ей сообщил, что его везут в Борисовку.