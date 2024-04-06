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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Житель Грайворонского округа показал, как живёт обстреливаемое приграничье

«В сланцах и без куртки»: как белгородцы покидали свои дома из-за атак ВСУ?

6 апреля 2024, 13:24
Фото: 1MI

Житель Грайворонского округа показал, как живёт обстреливаемое приграничье

Житель села Гора-Подол Грайворонского городского округа Александр рассказал журналистке Ксении Собчак о жизни в обстреливаемом приграничье. Его историю опубликовали в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Сюжет
СВО

Александр отметил, что в мае 2023 года в село заходила украинская диверсионная группа, но в этом году всё серьёзнее.

В этом году всё гораздо хуже. 8 марта началось, было всё чаще, громче и сильнее. Самые ужасные сутки были 15 и 16 числа. Тогда были очень тяжёлые бои, везде летели ракеты, много прилетов в Грайворон, люди бежали, кто как мог.
вспоминает Александр

Когда ситуация стала ухудшаться, многие жители приняли решение уехать в безопасные места: кому-то помогали местные власти, кто-то уезжал самостоятельно.

Знакомый из Козинки выезжал на велосипеде, в сланцах и даже без верхней одежды. Теперь он в Старом Осколе в ПВР: его там одели, обули. Говорит, питание трёхразовое, но порции очень маленькие. Дом его обнесли мародёры, и таких случаев масса, люди остались без всего.
дополнил мужчина

Сухпайки на месяц белгородцам выдавали, но, утверждает Александр, продуктов в них было по минимуму.

Последствия обстрелов в селе Гора-Подол
Видео: Telegram-канал «Кровавая барыня»
Последствия обстрелов в селе Гора-Подол
Видео: Telegram-канал «Кровавая барыня»
Последствия обстрелов в селе Гора-Подол
Видео: Telegram-канал «Кровавая барыня»
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