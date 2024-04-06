«В сланцах и без куртки»: как белгородцы покидали свои дома из-за атак ВСУ?

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Александр отметил, что в мае 2023 года в село заходила украинская диверсионная группа, но в этом году всё серьёзнее.
В этом году всё гораздо хуже. 8 марта началось, было всё чаще, громче и сильнее. Самые ужасные сутки были 15 и 16 числа. Тогда были очень тяжёлые бои, везде летели ракеты, много прилетов в Грайворон, люди бежали, кто как мог.
вспоминает Александр
Когда ситуация стала ухудшаться, многие жители приняли решение уехать в безопасные места: кому-то помогали местные власти, кто-то уезжал самостоятельно.
Знакомый из Козинки выезжал на велосипеде, в сланцах и даже без верхней одежды. Теперь он в Старом Осколе в ПВР: его там одели, обули. Говорит, питание трёхразовое, но порции очень маленькие. Дом его обнесли мародёры, и таких случаев масса, люди остались без всего.
дополнил мужчина
Сухпайки на месяц белгородцам выдавали, но, утверждает Александр, продуктов в них было по минимуму.