Женщина и ребёнок погибли в результате обстрела приграничья, ещё три человека ранены

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
ВСУ обстреляли Климово в Брянской области. Удар пришёлся по центру посёлка, пишет издание.
В результате обстрела погибли женщина и ребёнок. Ещё три мирных жителя пострадали, сейчас им оказывают медицинскую помощь.
В результате обстрела загорелся жилой дом, повреждения получили несколько машин. В настоящее время обследование территории, пострадавшей от обстрела, продолжается. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
В Белгородской области всё так же не спокойно. Семь районов Белгородской области оказались под атакой ВСУ за сутки. Мирное население не пострадало. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что есть разрушения в домах, квартирах и на инфраструктурных объектах.