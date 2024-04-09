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Published Сегодня, 12:37

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

ВСУ обстреляли Климово в Брянской области

Женщина и ребёнок погибли в результате обстрела приграничья, ещё три человека ранены

9 апреля 2024, 12:37
Фото: Изображение Midjourney

ВСУ обстреляли Климово в Брянской области

Посёлок попал под артиллерийский обстрел. Погибли женщина и ребёнок, ещё три человека пострадали. Вспыхнул жилой дом, повреждено несколько авто, пишут «Брянские новости» со ссылкой на губернатора Александра Богомаза.
Сюжет
ВСУ

ВСУ обстреляли Климово в Брянской области. Удар пришёлся по центру посёлка, пишет издание.

В результате обстрела погибли женщина и ребёнок. Ещё три мирных жителя пострадали, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

В результате обстрела загорелся жилой дом, повреждения получили несколько машин. В настоящее время обследование территории, пострадавшей от обстрела, продолжается. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В Белгородской области всё так же не спокойно. Семь районов Белгородской области оказались под атакой ВСУ за сутки. Мирное население не пострадало. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что есть разрушения в домах, квартирах и на инфраструктурных объектах.

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#Белгородская область#Происшествия#Брянская область#ВСУ#СВО#Обстрел ВСУ#Маргарита Водолажская
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