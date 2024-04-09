Женщина и ребёнок погибли в результате обстрела приграничья, ещё три человека ранены

В Белгородской области всё так же не спокойно. Семь районов Белгородской области оказались под атакой ВСУ за сутки. Мирное население не пострадало. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что есть разрушения в домах, квартирах и на инфраструктурных объектах.