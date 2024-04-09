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ПВР

«Сгорело всё до нитки»: какую помощь могут получить уехавшие от обстрелов белгородцы

9 апреля 2024, 08:55
Фото: 1MI
ПВР

В белгородском оперштабе ответили на вопрос о выплатах грайворонцам

Под постом губернатора появилось обращение, касающееся жителей белгородской Козинки. Люди пишут о сгоревших домах и нехватке одежды, а также спрашивают, какую помощь они могут получить. На вопрос отвечает оперштаб.

К властям обратилась местная жительница Марина. Женщина спросила о жителях села Козинка Грайворонского округа. Некоторые из них сейчас живут в ПВР, часть — у родственников, кто-то снимает жильё.

«Дома разбиты или сгорели. Выплат никаких нет, а ведь у многих сгорело всё до нитки, на улице уже тепло, а одеть нечего и купить не за что, как быть, чего ждать?» — интересуется Марина.

На обращение ответил региональный оперштаб. Сообщается, что восстановительные работы в Грайворонском горокурге начнутся, как только позволит оперативная обстановка. Уточняется, что для отселённых организовано проживание в ПВР в течение всего времени ожидания переселения, трёхразовое питание, выдача вещей первой необходимости, средств гигиены и одежды.

Также оперштаб сообщил, что сейчас правительство РФ разрабатывает дополнительные механизмы поддержки белгородцев, пострадавших от обстрелов.

Помимо этого, каждому жителю Козинки, которые живут вне ПВР, положены продуктовые наборы, отвечает оперштаб женщине. Также выдачей гуманитарной помощи занимается «Святое Белогорье против детского рака».

Напомним, что с 21 марта жителям нескольких населённых пунктов Грайворонского округа начали выдавать продуктовые наборы.

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#Общество#Белгородская область#Гуманитарная помощь#Новости Белгорода#Белгород#Грайворонский горокруг#Алина Харина#Козинка#Вещи#СВО#Пункты ПВР
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