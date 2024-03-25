«Дайте оружие, будем охранять дом самостоятельно». Что просят у властей грайворонцы?

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Как рассказала министр соцзащиты Елена Батанова, по итогам опроса 33% жителей приграничных сёл Грайворонского горокруга хотели бы получить продуктовые наборы. По данным Батановой, на прошлой неделе эту потребность частично закрыли.
Ещё 27% грайворонцев запросили предметы первой необходимости, а 6% попросили помочь с переездами и с лекарствами. О материальной помощи высказались 14% опрошенных. При этом 2% жителей хотели, чтоб им оказали поддержку с кормёжкой домашних животных.
Ещё 12% — прочие запросы. Они сложились из разных просьб: грайворонцы задавали вопросы по образованию, по мерам соцподдержки, по порядку получения пенсии, по оплате коммунальных платежей и по трудоустройству. При этом некоторые запросы оказались нестандартными.
«Вплоть до того, что были такие запросы: „Дайте оружие, мы будем охранять свой дом самостоятельно“, — рассказала Батанова.
Батанова отметила, что запроса на длительное пребывание за пределами дома у жителей Грайворонского горокруга нет: все хотят как можно скорее вернуться домой.
Всего в министерстве путём «прозвона» опросили 8465 жителей Грайворонского горокруга, прописанных в приграничных сёлах. Из общего числа в 11 тыс. проживающих у границы людей общаться согласились не все.