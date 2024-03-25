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Жителей приграничья Грайворонского горокруга опросили в Белгородской области

«Дайте оружие, будем охранять дом самостоятельно». Что просят у властей грайворонцы?

25 марта 2024, 10:08
Фото: 1MI

Жителей приграничья Грайворонского горокруга опросили в Белгородской области

Министр соцзащиты населения и труда Елена Батанова во время оперсовещания с правительством Белгородской области рассказала, какие запросы были на прошлой неделе у жителей Грайворонского горокруга.

Как рассказала министр соцзащиты Елена Батанова, по итогам опроса 33% жителей приграничных сёл Грайворонского горокруга хотели бы получить продуктовые наборы. По данным Батановой, на прошлой неделе эту потребность частично закрыли.

Ещё 27% грайворонцев запросили предметы первой необходимости, а 6% попросили помочь с переездами и с лекарствами. О материальной помощи высказались 14% опрошенных. При этом 2% жителей хотели, чтоб им оказали поддержку с кормёжкой домашних животных.

Ещё 12% — прочие запросы. Они сложились из разных просьб: грайворонцы задавали вопросы по образованию, по мерам соцподдержки, по порядку получения пенсии, по оплате коммунальных платежей и по трудоустройству. При этом некоторые запросы оказались нестандартными.

«Вплоть до того, что были такие запросы: „Дайте оружие, мы будем охранять свой дом самостоятельно“, — рассказала Батанова.

Батанова отметила, что запроса на длительное пребывание за пределами дома у жителей Грайворонского горокруга нет: все хотят как можно скорее вернуться домой.

Всего в министерстве путём «прозвона» опросили 8465 жителей Грайворонского горокруга, прописанных в приграничных сёлах. Из общего числа в 11 тыс. проживающих у границы людей общаться согласились не все.

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