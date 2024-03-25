«Дайте оружие, будем охранять дом самостоятельно». Что просят у властей грайворонцы?

Ещё 27% грайворонцев запросили предметы первой необходимости, а 6% попросили помочь с переездами и с лекарствами. О материальной помощи высказались 14% опрошенных. При этом 2% жителей хотели, чтоб им оказали поддержку с кормёжкой домашних животных.