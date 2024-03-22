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Продуктовый набор

Не то количество и пряники — камни: что не устроило грайворонцев в продуктовых пайках

22 марта 2024, 11:10
Фото: комментарии под постом губернатора
Продуктовый набор

Белгородцы пожаловались на состав продуктовых наборов

У жителей Грайворонского горокруга появились вопросы к пайкам. Женщин не устроили состав, количество и сроки годности наборов.

Под постом губернатора в соцсети появилась жалоба жительницы Грайворонского округа Ольги. Женщина спросила, почему количество продуктов в наборе отличается от обещанного: «Почему такое разделение и отличие, кто-то получает полноценный набор, как положено, а кто-то — сокращённый вариант, или как это объяснить? Ведь все должны получать одинаковый набор, но увы».

Также её не устроили пряники: «Пряники равно камни, неизвестно, сколько им уже лет».

Другая жительница Грайворона Наталья сообщила, что некоторые продукты в пайке с истекшим сроком годности.

«Получили гуманитарный паёк. Полученный продуктовый набор разнится с озвученным. Но это не главное. Плохо то, что некоторые продукты с истекшим сроком годности: пряники — 1,5 месяца, пшено — срок годности истекает через четыре дня», — написала женщина.

Напомним, что получить продуктовый набор могут жители 16 населённых пунктов Грайворонского округа. На одного человека положен один набор. Ознакомиться с перечнем продуктов, которые входят в паёк, можно в нашем материале.

Продуктовый набор, который получили жители Грайворонского горокругаПродуктовый набор, который получили жители Грайворонского горокруга
Продуктовый набор, который получили жители Грайворонского горокруга Продуктовый набор, который получили жители Грайворонского горокруга
Продуктовый набор, который получили жители Грайворонского горокруга Продуктовый набор, который получили жители Грайворонского горокруга
Продуктовый набор, который получили жители Грайворонского горокруга
Фото: комментарии под постом губернатора
Что входит в продуктовый набор для жителей приграничья и как его получить?
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Продуктовый набор#Жалобы#Белгород#Грайворонский горокруг#Алина Харина#Приграничье
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