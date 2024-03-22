Не то количество и пряники — камни: что не устроило грайворонцев в продуктовых пайках

Под постом губернатора в соцсети появилась жалоба жительницы Грайворонского округа Ольги. Женщина спросила, почему количество продуктов в наборе отличается от обещанного: «Почему такое разделение и отличие, кто-то получает полноценный набор, как положено, а кто-то — сокращённый вариант, или как это объяснить? Ведь все должны получать одинаковый набор, но увы».