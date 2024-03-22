Не то количество и пряники — камни: что не устроило грайворонцев в продуктовых пайках

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Под постом губернатора в соцсети появилась жалоба жительницы Грайворонского округа Ольги. Женщина спросила, почему количество продуктов в наборе отличается от обещанного: «Почему такое разделение и отличие, кто-то получает полноценный набор, как положено, а кто-то — сокращённый вариант, или как это объяснить? Ведь все должны получать одинаковый набор, но увы».
Также её не устроили пряники: «Пряники равно камни, неизвестно, сколько им уже лет».
Другая жительница Грайворона Наталья сообщила, что некоторые продукты в пайке с истекшим сроком годности.
«Получили гуманитарный паёк. Полученный продуктовый набор разнится с озвученным. Но это не главное. Плохо то, что некоторые продукты с истекшим сроком годности: пряники — 1,5 месяца, пшено — срок годности истекает через четыре дня», — написала женщина.
Напомним, что получить продуктовый набор могут жители 16 населённых пунктов Грайворонского округа. На одного человека положен один набор. Ознакомиться с перечнем продуктов, которые входят в паёк, можно в нашем материале.