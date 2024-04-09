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Беспилотники

Повреждены дома, молоковоз и авто: что произошло за день в Белгородской области

9 апреля 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Семь районов Белгородской области оказались под атакой ВСУ за сутки

За минувшие сутки во время обстрелов и атак беспилотников из мирных жителей никто не пострадал. Различные разрушения зафиксированы в домах, квартирах, на инфраструктурных объектах. Информацию сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8 апреля в результате ударов ВСУ из мирных жителей никто не пострадал. Область атаковали миномётными снарядами, беспилотниками и дронами-камикадзе. Под ударом оказались семь муниципалитетов Белгородской области.

По селу Щетиновка в Белгородском районе выпущено 20 артиллерийских снарядов, с трёх БПЛА сброшено шесть осколочных боеприпасов. Разрушений и пострадавших нет.

Над хутором Берёзово, сёлами Ближнее и Никольское система ПВО сбила по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. В результате воздушной атаки разрушения были выявлены в Дубовом. Там повреждены частный дом, две квартиры, спецтехника и два легковых авто. В Майском пострадали дом и автомобиль. В Таврово повреждены два дома, а Разумном — дом и три автомобиля, в Беловском и Комсомольском — по одному автомобилю.

В Борисовском районе в хуторе Лозовая Рудка на территорию частного дома с беспилотника сбросили взрывное устройство. Никто не пострадал. В доме выбиты окна, посечено крыльцо, повреждена кровля.

В Валуйском горокруге дрон-камикадзе атаковал движущийся по дорого молоковоз. Это произошло на трассе между сёлами Старый Хутор и Бирюч. Водитель транспорта не пострадал. В автомобиле повреждена цистерна.

Хутор Леоновка противник атаковал с помощью двух беспилотников и дрона-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал. В селе Долгое беспилотник атаковал инфраструктурный объект. По Вериговке ударили дроном-камикадзе. В Казинке и Принцевке обнаружены взрывоопасные предметы. Обошлось без последствий.

В Грайворонском горокруге под обстрелом оказалась окраина села Смородино — зафиксировано три прилёта. По окраине села Пороз выпущено три миномётных снаряда. Пострадавших и разрушений в Грайворонском округе нет.

В Корочанском районе возле села Прудки обнаружили взрывоопасный предмет. На месте работают оперативные службы. В Прохоровском районе в Коломыцевке в лесопосадке обнаружили и уничтожили упавший БПЛА. Из мирных жителей никто не пострадал.

В Шебекинском горокруге под обстрелом оказался МАПП «Шебекино». По нему выпущено 12 гранатомётных выстрелов и два миномётных снаряда. В Середе сбит дрон-камикадзе. Обошлось без раненых и разрушений.

Новая атака на Белгородскую область: целью ВСУ стал молоковоз
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