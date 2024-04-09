Повреждены дома, молоковоз и авто: что произошло за день в Белгородской области

Над хутором Берёзово, сёлами Ближнее и Никольское система ПВО сбила по одному БПЛА противника. Обошлось без последствий на земле. В результате воздушной атаки разрушения были выявлены в Дубовом. Там повреждены частный дом, две квартиры, спецтехника и два легковых авто. В Майском пострадали дом и автомобиль. В Таврово повреждены два дома, а Разумном — дом и три автомобиля, в Беловском и Комсомольском — по одному автомобилю.