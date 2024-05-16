В Белгородской области несовершеннолетняя девушка родила в туалете гипермаркета

Ранее стало известно, что за три года у несовершеннолетних белгородок родилось 229 детей. Наибольшее число новорождённых у девушек-подростков было зафиксировано в 2020 году — 65. В 2021 году родилось 52 ребёнка, а в 2022 и 2023 годах это число составило по 56. Лидерами по количеству юных матерей стали Белгород и Старооскольский городской округ.