В Белгородской области несовершеннолетняя девушка родила в туалете гипермаркета

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В Старом Осколе в туалете магазина «Европа» несовершеннолетняя девушка родила ребёнка. По данным Бел.Ру, с молодой мамой и младенцем всё в порядке, сейчас они находятся в больнице.
На видео медработник, которая держит ребёнка, сообщила продавцам, что родился мальчик. Очевидцы также говорят, что девушке примерно 14-15 лет.
В «Европе» комментировать ситуацию отказались.
Ранее стало известно, что за три года у несовершеннолетних белгородок родилось 229 детей. Наибольшее число новорождённых у девушек-подростков было зафиксировано в 2020 году — 65. В 2021 году родилось 52 ребёнка, а в 2022 и 2023 годах это число составило по 56. Лидерами по количеству юных матерей стали Белгород и Старооскольский городской округ.