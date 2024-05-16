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Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Белгородской области несовершеннолетняя девушка родила в туалете гипермаркета

В Белгородской области несовершеннолетняя девушка родила в туалете гипермаркета

16 мая 2024, 13:01
Фото: 1MI
Произошло это в туалете «Европы». Как сообщили Бел.Ру, юная мама и младенец получают необходимую медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Сюжет
Дети

В Старом Осколе в туалете магазина «Европа» несовершеннолетняя девушка родила ребёнка. По данным Бел.Ру, с молодой мамой и младенцем всё в порядке, сейчас они находятся в больнице.

На видео медработник, которая держит ребёнка, сообщила продавцам, что родился мальчик. Очевидцы также говорят, что девушке примерно 14-15 лет.

В «Европе» комментировать ситуацию отказались.

Ранее стало известно, что за три года у несовершеннолетних белгородок родилось 229 детей. Наибольшее число новорождённых у девушек-подростков было зафиксировано в 2020 году — 65. В 2021 году родилось 52 ребёнка, а в 2022 и 2023 годах это число составило по 56. Лидерами по количеству юных матерей стали Белгород и Старооскольский городской округ.

Несовершеннолетняя белгородка родила в туалете гипермаркета
Видео: «ОК! Старый Оскол»
Молодые мамы: ежегодно в среднем более 50 белгородок рожают до наступления 18-летия
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