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Погибший Валерий Тесленко со своей командой

Белгородец, помогавший спасать жителей обрушенного из-за ВСУ дома, трагически погиб

16 мая 2024, 14:31
Фото: «Фонарь»
Погибший Валерий Тесленко со своей командой
Известно, что начальник поисково-спасательной службы региона скончался вечером 15 мая. Журналистка «Фонаря» сообщила, что его смерть была трагической, однако что именно случилось, не уточняется.

Стало известно о трагической смерти начальника поисково-спасательной службы Белгородской области Валерия Тесленко. 36-летний мужчина погиб вечером 15 мая при исполнении служебных обязанностей. У него остались жена и несовершеннолетний сын.

В воскресенье, 12 мая, он вместе со своими коллегами участвовал в спасении людей из-под завалов дома на улице Щорса, 55а, подъезд которого обрушился после атаки ВСУ. Погибшего спасателя должны были наградить орденом Мужества, но не успели.

Семья журналистки «Фонаря» близко дружила с погибшим мужчиной. Корреспондентка рассказала о гибели Валерия Тесленко и выразила соболезнования его семье и близким.

Валерий был хорошим другом моей семьи, и мы за многое ему благодарны. Он был прекрасным человеком и всегда был готов всем прийти на помощь. Таких людей, как он, по-настоящему немного. Я знаю, что он делал очень многое для безопасности жителей нашего города и региона, и его гибель — это огромная трагедия не только для его семьи, но и для всего региона.
отметила журналистка

Указом президента России Владимира Путина белгородца посмертно наградили медалью «За отвагу».

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