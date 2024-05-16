Белгородец, помогавший спасать жителей обрушенного из-за ВСУ дома, трагически погиб

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Стало известно о трагической смерти начальника поисково-спасательной службы Белгородской области Валерия Тесленко. 36-летний мужчина погиб вечером 15 мая при исполнении служебных обязанностей. У него остались жена и несовершеннолетний сын.
В воскресенье, 12 мая, он вместе со своими коллегами участвовал в спасении людей из-под завалов дома на улице Щорса, 55а, подъезд которого обрушился после атаки ВСУ. Погибшего спасателя должны были наградить орденом Мужества, но не успели.
Семья журналистки «Фонаря» близко дружила с погибшим мужчиной. Корреспондентка рассказала о гибели Валерия Тесленко и выразила соболезнования его семье и близким.
Валерий был хорошим другом моей семьи, и мы за многое ему благодарны. Он был прекрасным человеком и всегда был готов всем прийти на помощь. Таких людей, как он, по-настоящему немного. Я знаю, что он делал очень многое для безопасности жителей нашего города и региона, и его гибель — это огромная трагедия не только для его семьи, но и для всего региона.
отметила журналистка
Указом президента России Владимира Путина белгородца посмертно наградили медалью «За отвагу».