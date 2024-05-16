Белгородец, помогавший спасать жителей обрушенного из-за ВСУ дома, трагически погиб

В воскресенье, 12 мая, он вместе со своими коллегами участвовал в спасении людей из-под завалов дома на улице Щорса, 55а, подъезд которого обрушился после атаки ВСУ. Погибшего спасателя должны были наградить орденом Мужества, но не успели.