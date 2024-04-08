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Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:07

Дрон

Новая атака на Белгородскую область: целью ВСУ стал молоковоз

8 апреля 2024, 07:05
Фото: Изображение Midjourney
Дрон

Украинский дрон-камикадзе атаковал молоковоз на белгородской трассе

Под огнём ВСУ оказалась трасса в Валуйском городском округе. При атаке дрона-камикадзе повреждения получил молоковоз. Сам водитель не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Утром 8 апреля под удар ВСУ попал участок трассы между сёлами Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа. Украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге молоковоз.

По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, водитель транспорта не пострадал. У молоковоза повреждена цистерна.

Повреждённый молоковозПовреждённый молоковоз
Повреждённый молоковозПовреждённый молоковоз
Повреждённый молоковоз
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Отметим, что за вчерашний день в Белгороде и Белгородском районе трижды объявляли ракетную опасность, но обошлось без последствий. Населённые пункты Шебекинского и Грайворонского округов атаковали с помощью беспилотников: никто не пострадал, есть разрушения.

Позже БПЛА атаковали автомобиль, внутри которого находилась семья из шести человек: девушка скончалась на месте, пять человек ранены.

Семья из шести человек пострадала во время очередной атаки ВСУ на Белгородский район
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Валуйский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Дрон-камикадзе#Александра Склярова#Молоковоз
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