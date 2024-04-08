Новая атака на Белгородскую область: целью ВСУ стал молоковоз

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
Утром 8 апреля под удар ВСУ попал участок трассы между сёлами Старый Хутор и Бирюч Валуйского городского округа. Украинский дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге молоковоз.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, водитель транспорта не пострадал. У молоковоза повреждена цистерна.
Отметим, что за вчерашний день в Белгороде и Белгородском районе трижды объявляли ракетную опасность, но обошлось без последствий. Населённые пункты Шебекинского и Грайворонского округов атаковали с помощью беспилотников: никто не пострадал, есть разрушения.
Позже БПЛА атаковали автомобиль, внутри которого находилась семья из шести человек: девушка скончалась на месте, пять человек ранены.