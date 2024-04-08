Новая атака на Белгородскую область: целью ВСУ стал молоковоз

Отметим, что за вчерашний день в Белгороде и Белгородском районе трижды объявляли ракетную опасность, но обошлось без последствий. Населённые пункты Шебекинского и Грайворонского округов атаковали с помощью беспилотников: никто не пострадал, есть разрушения.