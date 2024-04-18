В Белгородской области погибли три члена самообороны

Губернатор отметил, что три члена самообороны погибли. Их несовершеннолетним детям власти будут выплачивать по 50 тысяч рублей ежемесячно до достижения 21 года. Гладков добавил, что сейчас для представителей самообороны страховых выплат нет, но вопрос в данном направлении прорабатывается, в том числе с участием Минобороны РФ и Росгвардии.