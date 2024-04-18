В Белгородской области погибли три члена самообороны

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
У губернатора поинтересовались, почему у членов белгородской самообороны нет никаких льгот. Глава региона отметил, что самооборона — это те люди, которые готовы защищать свои дома по велению сердца в свободное время.
В рамках этих договорённостей мы и выстраиваем работу. Что касается одежды и снаряжения, транспорта, мы свои обязательства выполняем. С точки зрения зарплаты и льгот, можно подписать контракт с Минобороны РФ. В дальнейшем мы какие-то решения должны принять. Никто не забудет, к примеру, героические усилия шебекинской самообороны во время летних событий 2023 года.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что три члена самообороны погибли. Их несовершеннолетним детям власти будут выплачивать по 50 тысяч рублей ежемесячно до достижения 21 года. Гладков добавил, что сейчас для представителей самообороны страховых выплат нет, но вопрос в данном направлении прорабатывается, в том числе с участием Минобороны РФ и Росгвардии.