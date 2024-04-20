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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Атака ВСУ

ВСУ начали использовать противотранспортных «ежей» в Белгородской области?

20 апреля 2024, 09:12
Фото: Просто Михаил Шебекино
Атака ВСУ

Белгородцы сообщают, что находят на трассах приспособления ВСУ против авто

Жители Шебекино сообщают, что ВСУ использовали БПЛА для разброса противотранспортных «ежей» в районе трассы Красное — Вознесеновка — Шебекинский район. Уже найдено более 15 таких объектов. Рекомендуется не прикасаться к ним голыми руками.

В белгородских Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что ВСУ «с коптера на дорогу расскидывает ежи против автомобилей».

Несколько таких приспособлений, как сообщается в посте, обнаружили сегодня, 20 апреля, на участке трассы Красное — Вознесеновка — Шебекинский район. Фото найденных объектов:

Противотранспортные "ежи"Противотранспортные "ежи"
Противотранспортные «ежи»Противотранспортные «ежи»
Противотранспортные "ежи"
Фото: Просто Михаил Шебекино

Уточняется, что местные жители посёлка Красное нашли на дороге не менее 15 «ежей». Белгородцев предостерегают, что голыми руками предметы лучше не трогать.

Напомним также, что сегодняшней ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки беспилотниками. Над территорией РФ ПВО сбило полсотни БПЛА самолётного типа. В том числе 26 беспилотников над Белгородской областью.

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