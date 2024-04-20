ВСУ начали использовать противотранспортных «ежей» в Белгородской области?

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В белгородских Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что ВСУ «с коптера на дорогу расскидывает ежи против автомобилей».
Несколько таких приспособлений, как сообщается в посте, обнаружили сегодня, 20 апреля, на участке трассы Красное — Вознесеновка — Шебекинский район. Фото найденных объектов:
Уточняется, что местные жители посёлка Красное нашли на дороге не менее 15 «ежей». Белгородцев предостерегают, что голыми руками предметы лучше не трогать.
Напомним также, что сегодняшней ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки беспилотниками. Над территорией РФ ПВО сбило полсотни БПЛА самолётного типа. В том числе 26 беспилотников над Белгородской областью.