ВСУ начали использовать противотранспортных «ежей» в Белгородской области?

Белгородцы сообщают, что находят на трассах приспособления ВСУ против авто

Жители Шебекино сообщают, что ВСУ использовали БПЛА для разброса противотранспортных «ежей» в районе трассы Красное — Вознесеновка — Шебекинский район. Уже найдено более 15 таких объектов. Рекомендуется не прикасаться к ним голыми руками.