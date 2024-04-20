Дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик во время поездки в Белгородской области

Отметим, что этой ночью Белгородская область и ряд приграничных регионов попали под массированный обстрел беспилотников ВСУ — по данным Минобороны РФ, только над Белгородской областью сбили сразу 26 беспилотников самолётного типа. Ещё более двух десятков дронов уничтожили над другими приграничными областями.