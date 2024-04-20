Дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик во время поездки в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Инцидент произошёл в субботу, 20 апреля. Грузовой автомобиль находился в пути на автодороге Октябрьский–Бессоновка, где попал под атаку со стороны ВСУ — FPV-дрон врезался в машину в Белгородском районе.
В результате детонации закреплённого на дроне-камикадзе взрывного устройства водитель травм не получил, однако кабина транспортного средства серьёзно пострадала.
Отметим, что этой ночью Белгородская область и ряд приграничных регионов попали под массированный обстрел беспилотников ВСУ — по данным Минобороны РФ, только над Белгородской областью сбили сразу 26 беспилотников самолётного типа. Ещё более двух десятков дронов уничтожили над другими приграничными областями.