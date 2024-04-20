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Беспилотник

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал грузовик во время поездки в Белгородской области

20 апреля 2024, 07:53
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

FPV-дрон атаковал грузовик в Белгородском районе

На автодороге Октябрьский — Бессоновка дрон-камикадзе ВСУ с управлением от первого лица протаранил грузовую машину. Водитель не пострадал. Новая атака беспилотника ВСУ произошла в Белгородском районе, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Инцидент произошёл в субботу, 20 апреля. Грузовой автомобиль находился в пути на автодороге Октябрьский–Бессоновка, где попал под атаку со стороны ВСУ — FPV-дрон врезался в машину в Белгородском районе.

В результате детонации закреплённого на дроне-камикадзе взрывного устройства водитель травм не получил, однако кабина транспортного средства серьёзно пострадала.

Отметим, что этой ночью Белгородская область и ряд приграничных регионов попали под массированный обстрел беспилотников ВСУ — по данным Минобороны РФ, только над Белгородской областью сбили сразу 26 беспилотников самолётного типа. Ещё более двух десятков дронов уничтожили над другими приграничными областями.

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