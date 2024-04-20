За ночь ПВО сбили 50 БПЛА ВСУ: 26 беспилотников уничтожены над Белгородской областью

26 из них уничтожены над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. Также уничтожены БПЛА над соседними Брянской областью (10 беспилотников), Курской (восемь). Ещё два БПЛА уничтожили на территории Тульской области, по одному беспилотнику самолётного типа сбили над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.