За ночь ПВО сбили 50 БПЛА ВСУ: 26 беспилотников уничтожены над Белгородской областью

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Сегодня ночью над территорией России дежурными средствами ПВО сбито 50 беспилотников самолётного типа ВСУ.
26 из них уничтожены над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. Также уничтожены БПЛА над соседними Брянской областью (10 беспилотников), Курской (восемь). Ещё два БПЛА уничтожили на территории Тульской области, по одному беспилотнику самолётного типа сбили над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.
Также ночью из-за атаки БПЛА, сбросившего взрывное устройство на жилой частный дом, погибли лежачая женщина с переломом шейки бедра, её сын и ухаживавший за белгородкой мужчина.