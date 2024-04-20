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Беспилотник

За ночь ПВО сбили 50 БПЛА ВСУ: 26 беспилотников уничтожены над Белгородской областью

20 апреля 2024, 07:12
Фото: 1MI
Беспилотник

За ночь над Белгородской областью сбили 26 беспилотников ВСУ

Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку ещё одной массированной атаки с помощью беспилотников на территорию России. 26 беспилотников самолётного типа сбили над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

Сегодня ночью над территорией России дежурными средствами ПВО сбито 50 беспилотников самолётного типа ВСУ.

26 из них уничтожены над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. Также уничтожены БПЛА над соседними Брянской областью (10 беспилотников), Курской (восемь). Ещё два БПЛА уничтожили на территории Тульской области, по одному беспилотнику самолётного типа сбили над Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областями.

Также ночью из-за атаки БПЛА, сбросившего взрывное устройство на жилой частный дом, погибли лежачая женщина с переломом шейки бедра, её сын и ухаживавший за белгородкой мужчина.

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