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Атака ВСУ

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку: есть раненые, разрушения и погибшие

20 апреля 2024, 10:00
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова
Атака ВСУ

Три белгородцы пострадали после атаки ВСУ на Новую Таволжанку

Под огонь ВСУ вновь попала Новая Таволжанка. При атаке трое мирных жителей пострадали, разрушения коснулись домов и автомобилей. Также есть и погибшие. Из-за осколочных травм скончалась беременная женщина вместе с ребёнком.

В ходе атаки ВСУ на Новую Таволжанку ранения получили три человека. Одну из местных жительниц отправили в Белгород, в горбольницу №2, с контузией и ранением бедра. Ещё один мужчина получил контузию, второй — ссадину коленного сустава. Медики оказали всю необходимую помощь. Сами белгородцы от госпитализации отказались.

Есть разрушения. Осколками взрывного устройства выбило окна, посекло фасады домов, частично разрушены кровли и заборы в 12 частных жилых домовладениях. Повреждены два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте.

Атака ВСУ на Новую ТаволжанкуАтака ВСУ на Новую Таволжанку
Атака ВСУ на Новую ТаволжанкуАтака ВСУ на Новую Таволжанку
Атака ВСУ на Новую ТаволжанкуАтака ВСУ на Новую Таволжанку
Атака ВСУ на Новую ТаволжанкуАтака ВСУ на Новую Таволжанку
Атака ВСУ на Новую ТаволжанкуАтака ВСУ на Новую Таволжанку
Атака ВСУ на Новую ТаволжанкуАтака ВСУ на Новую Таволжанку
Атака ВСУ на Новую ТаволжанкуАтака ВСУ на Новую Таволжанку
Атака ВСУ на Новую ТаволжанкуАтака ВСУ на Новую Таволжанку
Атака ВСУ на Новую Таволжанку
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова

Также есть погибшие. Во время взрыва осколком ранило беременную женщину, которая в момент происшествия находилась на улице. Мать и нерождённый ребёнок умерли в больнице от полученных травм.

Беременная белгородка вместе с ребёнком погибла при атаке ВСУ на Новую Таволжанку
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Беременная белгородка вместе с ребёнком погибла при атаке ВСУ на Новую Таволжанку
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