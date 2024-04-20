ВСУ обстреляли Новую Таволжанку: есть раненые, разрушения и погибшие

В ходе атаки ВСУ на Новую Таволжанку ранения получили три человека. Одну из местных жительниц отправили в Белгород, в горбольницу №2, с контузией и ранением бедра. Ещё один мужчина получил контузию, второй — ссадину коленного сустава. Медики оказали всю необходимую помощь. Сами белгородцы от госпитализации отказались.