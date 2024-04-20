ВСУ обстреляли Новую Таволжанку: есть раненые, разрушения и погибшие

Posted Сегодня, 10:00
Published Сегодня, 10:00
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Updated Сегодня, 10:26
В ходе атаки ВСУ на Новую Таволжанку ранения получили три человека. Одну из местных жительниц отправили в Белгород, в горбольницу №2, с контузией и ранением бедра. Ещё один мужчина получил контузию, второй — ссадину коленного сустава. Медики оказали всю необходимую помощь. Сами белгородцы от госпитализации отказались.
Есть разрушения. Осколками взрывного устройства выбило окна, посекло фасады домов, частично разрушены кровли и заборы в 12 частных жилых домовладениях. Повреждены два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте.
Также есть погибшие. Во время взрыва осколком ранило беременную женщину, которая в момент происшествия находилась на улице. Мать и нерождённый ребёнок умерли в больнице от полученных травм.