Минобороны: в 14: 30 над Белгородской областью сбили три беспилотника ВСУ

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
По сообщениям Минобороны РФ, над Белгородской областью примерно в 14:30 дежурные средства ПВО сбили и уничтожили три беспилотника ВСУ самолётного типа.
В 13:00 над территорией Белгородчины, как заявило Минобороны, также сбили один БПЛА ВСУ. К тому же, за прошедшую ночь ПВО уничтожили ещё 26 беспилотников. Об этом также рассказало Минобороны РФ.
В Грайворонском округе, в селе Пороз, этой же ночью БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом, в котором находилась лежачая женщина, мужчина, который помогал и ухаживал за ней, и сын белгородки. После атаки женщина и мужчина погибли, мальчик — выжил.
После дневной атаки ВСУ на Новую Таволжанку пострадала ещё одна жительница области — беременная женщина. Её доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь ей и её не родившемуся ребёнку.