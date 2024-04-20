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Беспилотник

Минобороны: в 14: 30 над Белгородской областью сбили три беспилотника ВСУ

20 апреля 2024, 12:25
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник
Минобороны сообщили о ещё одном сбитом беспилотнике над территорией Белгородской области. В 14:30 над регионом ПВО сбили три беспилотника ВСУ самолётного типа.

По сообщениям Минобороны РФ, над Белгородской областью примерно в 14:30 дежурные средства ПВО сбили и уничтожили три беспилотника ВСУ самолётного типа.

В 13:00 над территорией Белгородчины, как заявило Минобороны, также сбили один БПЛА ВСУ. К тому же, за прошедшую ночь ПВО уничтожили ещё 26 беспилотников. Об этом также рассказало Минобороны РФ.

В Грайворонском округе, в селе Пороз, этой же ночью БПЛА сбросил взрывное устройство на жилой дом, в котором находилась лежачая женщина, мужчина, который помогал и ухаживал за ней, и сын белгородки. После атаки женщина и мужчина погибли, мальчик — выжил.

После дневной атаки ВСУ на Новую Таволжанку пострадала ещё одна жительница области — беременная женщина. Её доставили в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь ей и её не родившемуся ребёнку.

Беременная белгородка вместе с ребёнком погибла при атаке ВСУ на Новую Таволжанку
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