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Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

В Минобороны прокомментировали ночную атаку ВСУ на Белгородскую область

Не «вампир» и не «Точка-У»: стало известно, чем ВСУ атаковали Белгородскую область

23 апреля 2024, 04:24
Фото: Изображение Midjourney

В Минобороны прокомментировали ночную атаку ВСУ на Белгородскую область

Сбито четыре снаряда. Ещё ночью было известно о первых разрушениях.

В Белгороде и Белгородском районе минувшей ночью вновь было громко. Сработала система ПВО.

Сбито четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Об этом сообщают федеральные СМИ, в том числе РИА «Новости» и ТАСС, со ссылкой на Минобороны РФ.

Ещё ночью было известно о первых разрушениях. В результате прилëта во двор в Разумном повреждены частный дом и автомобиль.

Взрывы раздались ближе к полуночи. Была объявлена ракетная опасность. Причём действовала она накануне дважды. Днём 22 апреля ПВО сбила ракету «Точка-У». Последствий на тот момент выявлено не было.

Кроме того, днём ПВО сработала в Яковлевском горокруге — был сбит беспилотник.

После ночных взрывов в Белгороде и Белгородском районе есть разрушения
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#Обстрел#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#РСЗО#Ольха
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