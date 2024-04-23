Не «вампир» и не «Точка-У»: стало известно, чем ВСУ атаковали Белгородскую область

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В Белгороде и Белгородском районе минувшей ночью вновь было громко. Сработала система ПВО.
Сбито четыре реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Об этом сообщают федеральные СМИ, в том числе РИА «Новости» и ТАСС, со ссылкой на Минобороны РФ.
Ещё ночью было известно о первых разрушениях. В результате прилëта во двор в Разумном повреждены частный дом и автомобиль.
Взрывы раздались ближе к полуночи. Была объявлена ракетная опасность. Причём действовала она накануне дважды. Днём 22 апреля ПВО сбила ракету «Точка-У». Последствий на тот момент выявлено не было.
Кроме того, днём ПВО сработала в Яковлевском горокруге — был сбит беспилотник.