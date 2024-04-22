В этот раз не по расписанию: в Белгороде прогремели взрывы

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Взрывы прогремели в Белгороде днём 22 апреля. В городе выла сирена. В столице региона и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.
Официальной информации о последствиях пока нет.
Напомним, что громко было утром и в Яковлевском горокруге. Там ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Один из разгонных блоков упал во дворе МКД, но обошлось без разрушений.
Днём ранее, 21 апреля, ВСУ атаковали четыре приграничных района Белгородской области. Дополнительные разрушения выявили в нескольких домах.