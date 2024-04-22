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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Ракетную опасность объявили в Белгороде

В этот раз не по расписанию: в Белгороде прогремели взрывы

22 апреля 2024, 12:46
Фото: Bel.ru

Ракетную опасность объявили в Белгороде

В городе днём 22 апреля было громко. В небе после взрывов появились следы. Официальной информации о последствиях пока нет.

Взрывы прогремели в Белгороде днём 22 апреля. В городе выла сирена. В столице региона и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

Официальной информации о последствиях пока нет.

Напомним, что громко было утром и в Яковлевском горокруге. Там ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Один из разгонных блоков упал во дворе МКД, но обошлось без разрушений.

Днём ранее, 21 апреля, ВСУ атаковали четыре приграничных района Белгородской области. Дополнительные разрушения выявили в нескольких домах.

Следы в небе после взрывов в БелгородеСледы в небе после взрывов в Белгороде
Следы в небе после взрывов в Белгороде
Фото: Bel.ru
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