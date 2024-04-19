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Published Сегодня, 10:18

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Updated Сегодня, 10:20

Разрушений после ночного обстрела Белгорода и района стало больше

Гладков уточнил масштаб разрушений в Белгороде и районе после ночных взрывов

19 апреля 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney

Разрушений после ночного обстрела Белгорода и района стало больше

В областном центре повреждены три дома, квартира, гараж и 13 машин. Часть разрушений зафиксировали в населённых пунктах Белгородского района. Информацию представил губернатор Вячеслав Гладков.

В столице региона после отражения двух воздушных атак различные разрушения выявили в трёх частных домах, одной квартире МКД и на пяти хозсубъектах. Помимо этого, пострадали гараж и 13 автомобилей.

В Тавровском сельском поселении Белгородского района после обстрела повреждены надворная постройка, автомобиль и линия электропередачи. В Разумном пострадали одно частное домовладение, надворная постройка и два авто. В Никольском разрушения зафиксировали в одном частном доме. В Беловском селе пострадала надворная постройка.

Обошлось без раненых среди мирных жителей.

Также известно, что за минувшие сутки в Белгородском районе по Журавлёвке выпустили три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Устинку пытались атаковать с помощью дрона-камикадзе, Разумное и Таврово — с помощью беспилотников. Над Мясоедово ПВО сбила пять БПЛА, в над Беловским и Крутым Логом — по одному.

Напомним, что в Минобороны РФ сообщали, что ночью ПВО сбила 25 снарядов РСЗО «Вампир» и три беспилотника ВСУ.

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