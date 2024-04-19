Гладков уточнил масштаб разрушений в Белгороде и районе после ночных взрывов

Также известно, что за минувшие сутки в Белгородском районе по Журавлёвке выпустили три артиллерийских снаряда. Пострадавших и разрушений нет. Устинку пытались атаковать с помощью дрона-камикадзе, Разумное и Таврово — с помощью беспилотников. Над Мясоедово ПВО сбила пять БПЛА, в над Беловским и Крутым Логом — по одному.